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Голкипер Агробизнеса: В целом мы добились хорошего результата
Смешанные эмоции команды из Волочиска
fcdynamo.kiev.ua
Вратарь "Агробизнеса" Андрей Артым в эфире ТК "Футбол" высказался о
"Могли, конечно, лучше провести матч. Чувствую свою вину во втором пропущенном мяче, но в целом мы добились хорошего результата - дошли до полуфинала Кубка Украины.
Эмоции смешанные - здорово, что прошли до полуфинала, но при этом разгромно проиграли в нем", — высказался Артым.
Напомним, что в финале, который состоится 13 мая в Тернополе, "Динамо" сыграет с "Зарей".
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