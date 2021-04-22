Голкипер Агробизнеса: В целом мы добились хорошего результата

Вратарь "Агробизнеса" Андрей Артым в эфире ТК "Футбол" высказался о поражении своей команды (0:3) в полуфинале Кубка Украины от "Динамо".

"Могли, конечно, лучше провести матч. Чувствую свою вину во втором пропущенном мяче, но в целом мы добились хорошего результата - дошли до полуфинала Кубка Украины.

Эмоции смешанные - здорово, что прошли до полуфинала, но при этом разгромно проиграли в нем", — высказался Артым.