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Шастал: Первый тайм матча с Зарей проходил не совсем по нашему плану
Во втором тайме горожане играли по другой схеме
fco.com.ua
Вингер "Александрии" Дмитрий Шастал в эфире ТК "Футбол" высказался о
"Мы тщательно готовились к этому матчу, но матч проходил не совсем по нашему плану. Во втором тайме мы перенастроились и играли по другой схеме. Поэтому игра выровнялась", — сказал Шастал.
Напомним, что в финале, который состоится 13 мая в Тернополе, "Заря" сыграет с "Динамо".
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Источник:ТК Футбол
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