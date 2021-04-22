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Шастал: Первый тайм матча с Зарей проходил не совсем по нашему плану

Кубок Украины
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Во втором тайме горожане играли по другой схеме

Шастал: Первый тайм матча с Зарей проходил не совсем по нашему плану

fco.com.ua

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Вингер "Александрии" Дмитрий Шастал в эфире ТК "Футбол" высказался о поражении своей команды (1:1, 3:4 пен.) в полуфинале Кубка Украины от "Зари".

"Мы тщательно готовились к этому матчу, но матч проходил не совсем по нашему плану. Во втором тайме мы перенастроились и играли по другой схеме. Поэтому игра выровнялась", — сказал Шастал.

Напомним, что в финале, который состоится 13 мая в Тернополе, "Заря" сыграет с "Динамо".

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия Дмитрий Шастал
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Источник:
ТК Футбол

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