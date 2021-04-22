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Гендир Зари: Динамо фаворит финала? Я так не думаю
Финал будет интересным
zarya-lugansk.com
Генеральный директор "
"Безусловно, эмоции после такого матча положительные. Поздравляю команду, тренерский штаб и наших болельщиков с победой и выходом "Зари" в финал.
Считаю, что полуфинал получился. У "Александрии" хорошая команда, у нас с ней всегда были принципиальные матчи.
Судейство комментировать не будем, наложился отпечаток, но в целом нормально.
Сейчас теперь переключим внимание на чемпионат, у нас напряжённая концовка сезона, осталось сыграть пять важных матчей. Будем последовательны.
"Динамо" фаворит финала? Я так не думаю. Наоборот, могу сказать, что "Заря" фаворит финала. Заранее определять или говорить неправильно", - сказал Оганов.
Напомним, что финальный поединок состоится 13 мая в Тернополе.
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