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Гендир Зари: Динамо фаворит финала? Я так не думаю

Кубок Украины
(1 голосов)

Финал будет интересным

Гендир Зари: Динамо фаворит финала? Я так не думаю

zarya-lugansk.com

Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов рассказал о победе луганчан в полуфинале Кубка Украины над "Александрией" (1:1, 4:3 по пен.) и предстоящем противостоянии в финале с "Динамо".

"Безусловно, эмоции после такого матча положительные. Поздравляю команду, тренерский штаб и наших болельщиков с победой и выходом "Зари" в финал.

Считаю, что полуфинал получился. У "Александрии" хорошая команда, у нас с ней всегда были принципиальные матчи.

Судейство комментировать не будем, наложился отпечаток, но в целом нормально.

Сейчас теперь переключим внимание на чемпионат, у нас напряжённая концовка сезона, осталось сыграть пять важных матчей. Будем последовательны.

"Динамо" фаворит финала? Я так не думаю. Наоборот, могу сказать, что "Заря" фаворит финала. Заранее определять или говорить неправильно", - сказал Оганов.

Напомним, что финальный поединок состоится 13 мая в Тернополе.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Станислав Оганов
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