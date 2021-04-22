Сабо: Если Динамо выиграет Кубок Украины и чемпионат - что ультрас еще нужно?

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился впечатлениями от кубкового матча киевлян с "Агробизнесом" (3:0) .

В матче "Агробизнес" - "Динамо" киевляне ожидаемо взяли свое, но там тоже не обошлось без ВАРа. Как не игра, так судьи обязательно что-то натворят.

Конфликт с ультрас? Если "Динамо" выиграет Кубок Украины и чемпионат - что им еще нужно?! Суперкубок киевляне уже выиграли. Видимо, они все еще стоят на том, что Луческу тренировал "Шахтер" и из-за этого не должен возглавлять "Динамо"...

Если говорить о финале Кубка Украины, то "Заря" - подходящий соперник для "Динамо". Должна быть хорошая игра, если все футболисты "Зари" будут готовы. Конечно, динамовцы - фавориты в этом противостоянии", - сказал Сабо.

Напомним, что в финале, который состоится 13 мая в Тернополе, "Динамо" сыграет с "Зарей".