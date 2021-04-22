  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Сабо: Если Динамо выиграет Кубок Украины и чемпионат - что ультрас еще нужно?
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: Если Динамо выиграет Кубок Украины и чемпионат - что ультрас еще нужно?

Кубок Украины
(1 голосов)

Мнение эксперта о кубковом матче

Сабо: Если Динамо выиграет Кубок Украины и чемпионат - что ультрас еще нужно?

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился впечатлениями от кубкового матча киевлян с "Агробизнесом" (3:0).

В матче "Агробизнес" - "Динамо" киевляне ожидаемо взяли свое, но там тоже не обошлось без ВАРа. Как не игра, так судьи обязательно что-то натворят.

Конфликт с ультрас? Если "Динамо" выиграет Кубок Украины и чемпионат - что им еще нужно?! Суперкубок киевляне уже выиграли. Видимо, они все еще стоят на том, что Луческу тренировал "Шахтер" и из-за этого не должен возглавлять "Динамо"...

Если говорить о финале Кубка Украины, то "Заря" - подходящий соперник для "Динамо". Должна быть хорошая игра, если все футболисты "Зари" будут готовы. Конечно, динамовцы - фавориты в этом противостоянии", - сказал Сабо.

Напомним, что в финале, который состоится 13 мая в Тернополе, "Динамо" сыграет с "Зарей".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
1927.kiev.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
22.04.2021 в 23:15
На проплаченных Баранов не стоит обращать внимания.
Ответить
0
0
kapkan (Луганск)
22.04.2021 в 22:57
Для всех будет лучше, чтобы их не было!!(Я болельщик Шахтёра, но здоровую конкуренцию никто не отменял!!!!!)
Ответить
0
0
skalik (Александрия)
22.04.2021 в 22:47
Мало того что он тренировал Шахтер так ещё румын:)
Ответить
0
0
Kristo (Львов)
22.04.2021 в 22:42
А ультрасам пофиг результат. Для них главное - процесс дикарства.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...