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Сабо: Если Динамо выиграет Кубок Украины и чемпионат - что ультрас еще нужно?
Мнение эксперта о кубковом матче
Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился впечатлениями от
В матче "Агробизнес" - "Динамо" киевляне ожидаемо взяли свое, но там тоже не обошлось без ВАРа. Как не игра, так судьи обязательно что-то натворят.
Конфликт с ультрас? Если "Динамо" выиграет Кубок Украины и чемпионат - что им еще нужно?! Суперкубок киевляне уже выиграли. Видимо, они все еще стоят на том, что Луческу тренировал "Шахтер" и из-за этого не должен возглавлять "Динамо"...
Если говорить о финале Кубка Украины, то "Заря" - подходящий соперник для "Динамо". Должна быть хорошая игра, если все футболисты "Зари" будут готовы. Конечно, динамовцы - фавориты в этом противостоянии", - сказал Сабо.
Напомним, что в финале, который состоится 13 мая в Тернополе, "Динамо" сыграет с "Зарей".
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