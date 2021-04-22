  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Сабо о матчах Кубка: Сижу, смотрю и мне стыдно, что у нас такое судейство
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо о матчах Кубка: Сижу, смотрю и мне стыдно, что у нас такое судейство

Кубок Украины
(4 голосов)

И снова судейство выходит на первый план

Сабо о матчах Кубка: Сижу, смотрю и мне стыдно, что у нас такое судейство

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от полуфинальных матчей Кубка Украины, раскритиковав судейство в данных поединках.

Напомним, что в среду "Заря" в серии пенальти одолела "Александрию" (1:1, 4:3 пен), а "Динамо" разгромило "Агробизнес" (3:0).

"На 105 минуте матча "Александрия" - "Заря" был забитый чистый мяч. Что еще нужно для судейства, кроме ВАРа? Какой там толчок был? Не было, абсолютно. Придуманный свисток. Это нехорошо. Как не игра, так ВАР и все эти истории. Это смешно. Сижу, смотрю и мне стыдно, что у нас такое судейство.

Не знаю, как "Александрия" будет в воскресение играть против "Шахтера". Они не восстановятся... Сколько замен проведет главный тренер, как они выйдут на эту игру - непонятно.

В матче "Агробизнес" - "Динамо" киевляне ожидаемо взяли свое, но там тоже не обошлось без ВАРа. Как не игра, так судьи обязательно что-то натворят", - сказал Сабо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Йожеф Сабо Динамо (Киев) ФК Александрия Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
1927.kiev.ua

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...