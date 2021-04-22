Сабо о матчах Кубка: Сижу, смотрю и мне стыдно, что у нас такое судейство

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от полуфинальных матчей Кубка Украины , раскритиковав судейство в данных поединках.

Напомним, что в среду "Заря" в серии пенальти одолела "Александрию" (1:1, 4:3 пен), а "Динамо" разгромило "Агробизнес" (3:0).

"На 105 минуте матча "Александрия" - "Заря" был забитый чистый мяч. Что еще нужно для судейства, кроме ВАРа? Какой там толчок был? Не было, абсолютно. Придуманный свисток. Это нехорошо. Как не игра, так ВАР и все эти истории. Это смешно. Сижу, смотрю и мне стыдно, что у нас такое судейство.

Не знаю, как "Александрия" будет в воскресение играть против "Шахтера". Они не восстановятся... Сколько замен проведет главный тренер, как они выйдут на эту игру - непонятно.

В матче "Агробизнес" - "Динамо" киевляне ожидаемо взяли свое, но там тоже не обошлось без ВАРа. Как не игра, так судьи обязательно что-то натворят", - сказал Сабо.