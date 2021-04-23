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Болельщики Динамо признали Леднева лучшим игроком матча с Агробизнесом

Кубок Украины
(1 голосов)

Второе место фанаты отдали Виталию Миколенко

Болельщики Динамо признали Леднева лучшим игроком матча с Агробизнесом

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Богдан Леднев был признан лучшим игроком в матче полуфинала Кубка Украины против "Агробизнеса" (3:0).

В голосовании приняли участие около двух тысяч респондентов, отдавших наибольшее количество своих голосов (34%) за полузащитника "бело-синих". Динамовец провел на поле 66 минут и отметился забитым голом.

Второе место болельщики отдали Виталию Миколенко (19%). Также в пятерку лучших вошли Артем Беседин (17%), Жерсон Родригес (10%) и Виталий Буяльский (8%).

Топ-5 игроков «Динамо» в матче с «Агробизнесом» по мнению болельщиков:

  1. Леднев - 34%
  2. Миколенко - 19%
  3. Беседин - 17%
  4. Родригес - 10%
  5. Буяльский - 8%

Напомним, что в текущем составе за "Динамо" 23-летний Леднев провел 18 матчей, в которых забил 2 гола.

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В статье: Динамо (Киев) Богдан Леднев Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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