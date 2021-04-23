Болельщики Динамо признали Леднева лучшим игроком матча с Агробизнесом

Полузащитник киевского "Динамо" Богдан Леднев был признан лучшим игроком в матче полуфинала Кубка Украины против "Агробизнеса" (3:0).

В голосовании приняли участие около двух тысяч респондентов, отдавших наибольшее количество своих голосов (34%) за полузащитника "бело-синих". Динамовец провел на поле 66 минут и отметился забитым голом.

Второе место болельщики отдали Виталию Миколенко (19%). Также в пятерку лучших вошли Артем Беседин (17%), Жерсон Родригес (10%) и Виталий Буяльский (8%).

Топ-5 игроков «Динамо» в матче с «Агробизнесом» по мнению болельщиков:

Леднев - 34% Миколенко - 19% Беседин - 17% Родригес - 10% Буяльский - 8%

Напомним, что в текущем составе за "Динамо" 23-летний Леднев провел 18 матчей, в которых забил 2 гола.