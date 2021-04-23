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Уже не фол, а конец игрового времени. УАФ дала разъяснения относительно отмены гола Зари в матче с Александрией

Кубок Украины
(3 голосов)

Игру обслуживал Игорь Пасхал

Уже не фол, а конец игрового времени. УАФ дала разъяснения относительно отмены гола Зари в матче с Александрией

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Комитет арбитров УАФ объяснил игровую ситуация, которая связана с определением компенсированного времени и завершением тайма / матча (105+1 минута) в полуфинале Кубка Украины "Александрия" - "Заря". Отметим, что матч обслуживал Игорь Пасхал.

105+1 минута. В этом игровом эпизоде ​​арбитр матча определил и компенсировал одну минуту до окончания первого тайма дополнительного времени игры, является дополнительным минимальным игровым временем. Руководствуясь требованиями п. 3 Правила 7, 4-й арбитр на последней минуте первого тайма дополнительного времени игры продемонстрировал зрителям электронное табло с указанной цифрой на нем.

Как правило, согласно с соответствующими рекомендациями, арбитры должны предоставить возможность команде атакующий завершить активную фазу атакующих действий, и если при завершении компенсированного (минимального) игрового времени команда получает право на выполнение стандартного положения (11-метрового, штрафной, углового ударов и др.), они также должны предоставить время на выполнение этого стандарта, и произошло в этой ситуации.

Перед выполнением углового удара арбитр матча объявил игрокам обеих команд, которые находились рядом, что такое право команда "Заря" получает на одномоментное выполнение углового и непосредственного удара по воротам, в короткое промежуток времени. После подачи мяч в штрафной площади ФК "Александрия" состоялось три краткосрочных прикосновения к мячу, после чего он попал в ворота хозяев, что и завершением этого (одномоментного) стандартного положения.

Практически после первого прикосновения к мячу (в пределах штрафной площади) прозвучал сигнал арбитра о завершении первого тайма дополнительного времени, не соответствовало главным принципам "здравого смысла" и "духа правил игры". Такие действия арбитра не дали ни одного шанса ВАР (VAR) исправить эту ситуацию и засчитать гол, потому что мяч пересек линию ворот уже после того, как прозвучал сигнал свистком от арбитра о завершении тайма, и изменение любого решения арбитра стала невозможной.

На видео - с 0:24

Добавим, что журналисты официального транслятора матча в эфире аналитической студии цитировали Лучано Лучи, который объяснял отмену гола фолом Вернидуба на Бондаренко.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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stepan201084 (Івано-Франківськ)
23.04.2021 в 14:25
Цирк
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0
0
RedBlack (Rivne)
23.04.2021 в 14:06
Вони що взагалі за дурнів всіх тримають?
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+2
0
pyvovarchyk (Львів)
23.04.2021 в 14:15
так ))
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