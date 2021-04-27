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Тернополь рискует потерять право проводить финал Кубка Украины
На стадионе есть многочисленные проблемы
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что Тернополь рискует потерять право проводить финал Кубка Украины, если не решит многочисленные проблемы.
"Очень много вопросов к Тернополю после полуфинала Кубка Украины. Говорилось, что будет 25% зрителей, а было намного больше. Большая проблема с безопасностью, нет места для пресс-конференций. Много вопросов открылось после полуфинала. И теперь УАФ решает, как там проводить финал. У УАФ есть претензии, но я не знаю, каким будет решение.
В Ассоциации задумались, как решать вопрос. Там даже турникеты не считывают билеты. Можно было зайти на стадион, передать свой билет другому и он тоже заходит. Было много зрителей без билетов.
Не могу гарантировать, что финал состоится в Тернополе. В УАФ думают, как решать вопрос, - сказал Цыганык.
Напомним, что финал Кубка Украины "Динамо" - "Заря" состоится 13 мая и начнется в 19:00.
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