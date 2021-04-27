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Тернополь рискует потерять право проводить финал Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

На стадионе есть многочисленные проблемы

Тернополь рискует потерять право проводить финал Кубка Украины

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Новина українською

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что Тернополь рискует потерять право проводить финал Кубка Украины, если не решит многочисленные проблемы.

"Очень много вопросов к Тернополю после полуфинала Кубка Украины. Говорилось, что будет 25% зрителей, а было намного больше. Большая проблема с безопасностью, нет места для пресс-конференций. Много вопросов открылось после полуфинала. И теперь УАФ решает, как там проводить финал. У УАФ есть претензии, но я не знаю, каким будет решение.

В Ассоциации задумались, как решать вопрос. Там даже турникеты не считывают билеты. Можно было зайти на стадион, передать свой билет другому и он тоже заходит. Было много зрителей без билетов.

Не могу гарантировать, что финал состоится в Тернополе. В УАФ думают, как решать вопрос, - сказал Цыганык.

Напомним, что финал Кубка Украины "Динамо" - "Заря" состоится 13 мая и начнется в 19:00.

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В статье: Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск) УАФ
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Комментарии (4)
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Hanter44 (Baburka)
27.04.2021 в 10:27
За то он гордо носит имя убийцы-фашиста!
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+1
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.04.2021 в 10:45
Маріупольський ім. Бойка?)
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-1
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Барсепиниус (землянин)
27.04.2021 в 09:54
Сурок снова начинает одеяло на себя тянуть. Вангую финал в Киеве и судью в шубе.
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-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.04.2021 в 09:48
Чого тут думати. Пренести фінал в Чернігів.
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0
-3


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