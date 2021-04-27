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Начальник управления спорта Тернополя: Проблем с организацией финала Кубка Украины нет
На 6 мая запланировано расширенное совещание с руководителями УАФ
Фото: te.20minut.ua
Начальник управления по делам семьи, молодежной политики и спорта горсовета Тернополя Николай Круть рассказал об организации матча финала Кубка Украины между "Зарей" и "Динамо".
– Проблем с организацией финала Кубка Украины нет. По результатам полуфинального матча между "Агробизнесом" и "Динамо" УАФ отправила на адрес города Тернополя рекомендации по поводу некоторых инфраструктурных моментов для надлежащего проведения финала Кубка.
Мы получили эти рекомендации, уже начали работы по их исполнению. На 6 мая запланировано расширенное совещание с руководителями УАФ, службами города по проведению финала.
- Есть ли риски, что финал может состояться без зрителей?
– Вопрос не ко мне, а как минимум к высшим силам. Все зависит от ситуации с коронавирусом. Если будет общегосударственный локдаун, то понятно, что будет рассматриваться вопрос проведения матча без зрителей.
При нынешней ситуации, действуют рекомендации, разработанные главным санитарным доктором, – сказал Круть.
Напомним, что ранее журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что Тернополь рискует потерять право проводить финал Кубка Украины, если не решит многочисленные проблемы.
Матч финала Кубка Украины "Динамо" - "Зоря" состоится 13 мая и начнется в 19:00.
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