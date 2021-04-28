Финал Кубка не будут переносить из Тернополя, но вход сделают по специальным приглашениям

Финал Кубка Украины "Заря" - "Динамо" не будут переносить из Тернополя, сообщил журналист "Футбольного формата" Олег Ящук в своем Instagram.

Однако на данный матч попадет ограниченное число зрителей, так как вход будет разрешен только по специальным приглашениям. Скольким зрителям разрешат посетить матч, и кто войдет в число избранных, пока уточняется.

Такие решения приняли, чтобы не повторить ситуации подобной конфликту главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу с фанатами на трибунах. Также чтобы не нарушать рекомендации Минздрава по карантинным ограничениям.