  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Финал Кубка не будут переносить из Тернополя, но вход сделают по специальным приглашениям
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Финал Кубка не будут переносить из Тернополя, но вход сделают по специальным приглашениям

Кубок Украины
(1 голосов)

Отголоски проблем в полуфинальном поединке

Финал Кубка не будут переносить из Тернополя, но вход сделают по специальным приглашениям

fcnyva.com

Новина українською

Финал Кубка Украины "Заря" - "Динамо" не будут переносить из Тернополя, сообщил журналист "Футбольного формата" Олег Ящук в своем Instagram.

Однако на данный матч попадет ограниченное число зрителей, так как вход будет разрешен только по специальным приглашениям. Скольким зрителям разрешат посетить матч, и кто войдет в число избранных, пока уточняется.

Такие решения приняли, чтобы не повторить ситуации подобной конфликту главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу с фанатами на трибунах. Также чтобы не нарушать рекомендации Минздрава по карантинным ограничениям.

Напомним, что была вероятность, что матч могут перенести на другой стадион. Это связано с нарушениями порядка во время полуфинала "Агробизнес" – "Динамо" (0:3).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...