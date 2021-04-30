Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно время начала финала Кубка Украины
Матч состоится 13 мая
Фото: пресс-служба УАФ
Дирекция по проведению Кубка Украины определила время начала решающего поединка за национальный трофей.
Матч состоится 13 мая в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича. Поединок между киевским "Динамо" и луганской "Зарей" начнется в 19:00, сообщает официальный сайт УАФ.
Напомним, что в 1/2 финала киевляне победили "Агробизнес" (3:0), а луганчане в серии 11-метровых одолели "Александрию" (4:3, игровое время — 1:1).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- Шевченко: У Лобановского кого не стошнило - играли в старте
- Кризис Ла Лиги или прорыв АПЛ? Впервые за последние девять лет Англия стала лидером в Таблице коэффициентов
- Подольское дерби, трудный выезд Диназа и последние шансы Металлурга - анонс 20-го тура Второй лиги
- Финал Кубка не будут переносить из Тернополя, но вход сделают по специальным приглашениям
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...