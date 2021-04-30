Известно время начала финала Кубка Украины

Дирекция по проведению Кубка Украины определила время начала решающего поединка за национальный трофей.

Матч состоится 13 мая в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича. Поединок между киевским "Динамо" и луганской "Зарей" начнется в 19:00, сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, что в 1/2 финала киевляне победили "Агробизнес" (3:0), а луганчане в серии 11-метровых одолели "Александрию" (4:3, игровое время — 1:1).