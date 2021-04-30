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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно время начала финала Кубка Украины

Кубок Украины
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Матч состоится 13 мая

Известно время начала финала Кубка Украины

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Дирекция по проведению Кубка Украины определила время начала решающего поединка за национальный трофей.

Матч состоится 13 мая в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича. Поединок между киевским "Динамо" и луганской "Зарей" начнется в 19:00, сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, что в 1/2 финала киевляне победили "Агробизнес" (3:0), а луганчане в серии 11-метровых одолели "Александрию" (4:3, игровое время — 1:1).

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Источник:
УАФ

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