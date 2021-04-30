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UA: Перший покажет финал Кубка Украины
Матч состоится 13 мая
Фото: сorp.suspilne.media
В четверг, 13 мая состоится финальный матч Кубка Украины по футболу сезона 2020/2021 между киевским "Динамо" и луганской "Зарей".
Телеканал UA: Перший покажет его в прямом эфире.
Судьба главного трофея турнира решится на местном стадионе в Тернополе имени Романа Шухевича. Начало - в 19:00.
В первом полуфинальном матче киевское "Динамо" обыграло "Агробизнес", который в четвертьфинале сенсационно выбил "Шахтер", со счетом 3: 0. Во втором полуфинале луганская "Заря" оказалась сильнее "Александрию". В основное и дополнительное время команды сыграли 1:1, а в послематчевых пенальти "Заря" победила со счетом 4:3.
Отметим, что для луганчан грядущий финал Кубка Украины станет лишь вторым в истории. "Динамо" будет играть свой 18-й финал Кубка Украины, в 12 из которых киевляне праздновали победу.
Напомним, общественный телеканал UA: Перший является официальным транслятором молодежного Чемпионата Европы по футболу-2021 U-21, финальная часть которого пройдет с 31 мая по 6 июня.
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