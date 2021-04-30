UA: Перший покажет финал Кубка Украины

В четверг, 13 мая состоится финальный матч Кубка Украины по футболу сезона 2020/2021 между киевским "Динамо" и луганской "Зарей".

Телеканал UA: Перший покажет его в прямом эфире.

Судьба главного трофея турнира решится на местном стадионе в Тернополе имени Романа Шухевича. Начало - в 19:00.

В первом полуфинальном матче киевское "Динамо" обыграло "Агробизнес", который в четвертьфинале сенсационно выбил "Шахтер", со счетом 3: 0. Во втором полуфинале луганская "Заря" оказалась сильнее "Александрию". В основное и дополнительное время команды сыграли 1:1, а в послематчевых пенальти "Заря" победила со счетом 4:3.

Отметим, что для луганчан грядущий финал Кубка Украины станет лишь вторым в истории. "Динамо" будет играть свой 18-й финал Кубка Украины, в 12 из которых киевляне праздновали победу.

Напомним, общественный телеканал UA: Перший является официальным транслятором молодежного Чемпионата Европы по футболу-2021 U-21, финальная часть которого пройдет с 31 мая по 6 июня.