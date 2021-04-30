  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. UA: Перший покажет финал Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

UA: Перший покажет финал Кубка Украины

Кубок Украины
(2 голосов)

Матч состоится 13 мая

UA: Перший покажет финал Кубка Украины

Фото: сorp.suspilne.media

Новина українською

В четверг, 13 мая состоится финальный матч Кубка Украины по футболу сезона 2020/2021 между киевским "Динамо" и луганской "Зарей".

Телеканал UA: Перший покажет его в прямом эфире.

Судьба главного трофея турнира решится на местном стадионе в Тернополе имени Романа Шухевича. Начало - в 19:00.

В первом полуфинальном матче киевское "Динамо" обыграло "Агробизнес", который в четвертьфинале сенсационно выбил "Шахтер", со счетом 3: 0. Во втором полуфинале луганская "Заря" оказалась сильнее "Александрию". В основное и дополнительное время команды сыграли 1:1, а в послематчевых пенальти "Заря" победила со счетом 4:3.

Отметим, что для луганчан грядущий финал Кубка Украины станет лишь вторым в истории. "Динамо" будет играть свой 18-й финал Кубка Украины, в 12 из которых киевляне праздновали победу.

Напомним, общественный телеканал UA: Перший является официальным транслятором молодежного Чемпионата Европы по футболу-2021 U-21, финальная часть которого пройдет с 31 мая по 6 июня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
corp.suspilne.media

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Denmark*XIV (Vyshgorod)
30.04.2021 в 15:37
От і добре, що показ на UA-ПЕРШИЙ, т.я. кожен подивиться.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...