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Можно выбирать. Финал Кубка Украины покажут UA: Перший и Футбол 1

Кубок Украины
(2 голосов)

У болельщиков будет выбор

Можно выбирать. Финал Кубка Украины покажут UA: Перший и Футбол 1

Анатолий Спица

Новина українською

В четверг, 13 мая состоится финальный матч Кубка Украины по футболу сезона 2020/2021 между киевским "Динамо" и луганской "Зарей".

Как сообщалось ранее, телеканал UA: Перший покажет его в прямом эфире.

Однако Перший будет не единственным транслятором поединка. Также в прямом эфире покажет и телеканал Футбол 1.

Судьба главного трофея турнира решится на городском стадионе в Тернополе имени Романа Шухевича. Начало - в 19:00.

Напомним, что в первом полуфинальном матче киевское "Динамо" обыграло "Агробизнес", который в четвертьфинале сенсационно выбил "Шахтер", со счетом 3: 0. Во втором полуфинале луганская "Заря" оказалась сильнее "Александрию". В основное и дополнительное время команды сыграли 1:1, а в послематчевых пенальти "Заря" победила со счетом 4:3.

Отметим, что для луганчан грядущий финал Кубка Украины станет лишь вторым в истории. "Динамо" будет играть свой 18-й финал Кубка Украины, в 12 из которых киевляне праздновали победу.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) ТК Футбол
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Zapp Brannigan (Київ)
30.04.2021 в 22:58
Ну от року до 2010 так і було - центральні матчі УПЛ на УТ1 в гіршій якості (і з Савелієм) або на Футбол 1 чи 2 в HD (хоча їх Фарафуддінов шепелявий був нічим не кращий за Савелія)... І всіх влаштовувало! А особливо влаштовувало мешканців сіл і невеликих райцентрів, які той Футбол 1 могли хіба по тарілці бачити, а УТ1 всюди на кімнатну антену ловило. Зараз замість кімнатної антени Т2, але все одно Ут1 ловиться всюди, на відміну від Футбол1. Далеко не у всіх в Україні є кабельне чи хоча б 3G для перегляду Футбол 1/2!
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LEVgcUqs (Чернігів)
30.04.2021 в 22:33
Цікаво, а на чиїх камерах?
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