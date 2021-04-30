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Можно выбирать. Финал Кубка Украины покажут UA: Перший и Футбол 1
У болельщиков будет выбор
Анатолий Спица
В четверг, 13 мая состоится финальный матч Кубка Украины по футболу сезона 2020/2021 между киевским "Динамо" и луганской "Зарей".
Как сообщалось ранее,
Однако Перший будет не единственным транслятором поединка. Также в прямом эфире покажет и телеканал Футбол 1.
Судьба главного трофея турнира решится на городском стадионе в Тернополе имени Романа Шухевича. Начало - в 19:00.
Напомним, что в первом полуфинальном матче киевское "Динамо" обыграло "Агробизнес", который в четвертьфинале сенсационно выбил "Шахтер", со счетом 3: 0. Во втором полуфинале луганская "Заря" оказалась сильнее "Александрию". В основное и дополнительное время команды сыграли 1:1, а в послематчевых пенальти "Заря" победила со счетом 4:3.
Отметим, что для луганчан грядущий финал Кубка Украины станет лишь вторым в истории. "Динамо" будет играть свой 18-й финал Кубка Украины, в 12 из которых киевляне праздновали победу.
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