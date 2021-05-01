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Гречишкин: Заря выиграет Кубок Украины
Луганчане выбили из турнира как раз "горожан"
Олександрія/Автор невідомий
Полузащитник "Александрии" Дмитрий Гречишкин сделал свой прогноз на финал Кубка Украины:
"- Почему не удалось пробиться в финал Кубка Украины?
- Везение, везение. Были бы более удачно в серии послематчевых пенальти, то вышли бы в финал, а так будем его смотреть по телевизору к сожалению.
- Кто выиграет Кубок Украины? За кого будешь болеть в финале?
- Мой прогноз - луганская "Заря". Единственное, что сейчас в них тяжелый график, очень много матчей перед финалом. И с "Олимпиком" перенесённый тур играли, но я буду болеть за "Зарю". Не только из-за того, что я когда-то выступал за эту команду, по игре они мне более симпатичны. Хотелось бы, чтобы именно луганская "Заря" выиграла Кубок Украины", - сказал полузащитник.
Напомним, что в полуфинальном матче Кубка Украины "Александрия" уступила "Заре" после серии пенальти. Решающий матч состоится 13 мая, в котором луганчанам будет противостоять новоиспеченный чемпион киевское "Динамо".
Отметим, что Гречишкин выступал за "Зарю" в течение двух с половиной сезонов в 2015-2017 гг., сыграв 76 матчей.
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