Гречишкин: Заря выиграет Кубок Украины

Полузащитник "Александрии" Дмитрий Гречишкин сделал свой прогноз на финал Кубка Украины:

"- Почему не удалось пробиться в финал Кубка Украины?

- Везение, везение. Были бы более удачно в серии послематчевых пенальти, то вышли бы в финал, а так будем его смотреть по телевизору к сожалению.

- Кто выиграет Кубок Украины? За кого будешь болеть в финале?

- Мой прогноз - луганская "Заря". Единственное, что сейчас в них тяжелый график, очень много матчей перед финалом. И с "Олимпиком" перенесённый тур играли, но я буду болеть за "Зарю". Не только из-за того, что я когда-то выступал за эту команду, по игре они мне более симпатичны. Хотелось бы, чтобы именно луганская "Заря" выиграла Кубок Украины", - сказал полузащитник.