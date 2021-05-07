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"Что это, уже ниже дна?" Ультрас Зари обратились к УАФ по поводу организации финала Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Матч состоится 13 мая

"Что это, уже ниже дна?" Ультрас Зари обратились к УАФ по поводу организации финала Кубка Украины

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Ультрас луганской "Зари" в Instagram опубликовали обращение к Украинской ассоциации футбола.

"Близится конец сезона 20/21, командам осталось сыграть последний тур, а двум из них встретится в финале Кубка Украины - "Заря" Луганск и "Динамо" Киев. В итоге очень много вопросов и так мало ответов!

По состоянию на 6 число до сих пор нет официальной информации от УАФ, которые занимаются организацией матча (продажа билетов и тд). Ни о квоте, ни о том, как будут реализованы билеты.

Матч состоится 13 мая - в четверг, рабочий день. Многие люди отправятся поддержать свои команды в Тернополь, отпросятся с работы, построят планы, чтобы попасть на игру. А что они получат в ответ? Квоту в 50 билетов для клуба...

Не кажется ли вам, глубоко неуважаемая федерация, что это уже ниже дна? Не кажется ли вам, что болельщики команд участниц должны иметь приоритет как количественный, так и в самой реализации билетов. Исходя из количества мест на стадионе - 15000, условные 25% это 3750 мест. То есть для болельщиков команд, которые съезжаются со всей страны выделяется целых 3% от квоты? По 1.5% на команду? Серьезно?

Более того, УАФ выдвинула клубам требования собрать списки людей, которые приедут на матч. Вы берете на себя ответственность за обработку персональных данных? Болельщики дают свое согласие на обработку этих данных?

Выглядит странно. Сомневаемся, что они беспокоятся о юридической стороне вопроса... Либо это выборочная мера для фанатов клубов? Про реализацию билетов на другие секторы стадиона информации до сих пор нет. Самое интересное, что уже сегодня на OLX можно купить "пригласительные". Кто их продает? Вопрос риторический.

Исходя из вышесказанного хочется задать главный вопрос - а для кого вообще будет проведен финал? Для болельщиков? Не похоже на то, если взглянуть на все, что было перечислено! Уровень организации...", - сказано в обращении.

Напомним, что финал Кубка Украины "Динамо" - "Заря" запланирован на 13 мая в Тернополе. Начало - в 19:00.

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В статье: Заря (Луганск) ультрас Динамо (Киев) УАФ
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.05.2021 в 09:06
Постсовковая болезнь, плевать на людей. Это в крови, не искоренить.
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янковский ян (Запорожье)
07.05.2021 в 08:55
Скорее всего ваши билеты уже распределены
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