Два динамовца после травм могут восстановиться к финалу Кубка Украины против Зари

В последней игре против "Мариуполя" (0:0) Мирча Луческу не мог рассчитывать из-за травм на двух игроков команды – Александра Андриевского (повреждение боковой связки колена) и Владимира Шепелева (травма спины).

По информации Meta-ratings, повреждения футболистов не должны им помешать готовиться к более важному финальному матчу Кубка страны против "Зари", поэтому медицинский штаб "Динамо" делает все возможное, чтобы Андриевский и Шепелев как можно быстрее вернулись в строй и помогли команде еще в нынешнем сезоне.

Добавим, что в нынешнем сезоне Александр Андриевский сыграл за "Динамо" 24 матча (1 гол), на счету Шепелева — 29 матчей.

Напомним, что киевскому "Динамо" до завершения сезона осталось провести два матча – игру заключительного тура УПЛ против "Колоса" (9 мая) и финал Кубка страны с "Зарей" (13 мая).