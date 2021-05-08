Комиссия УАФ не одобрила газон на стадионе в Тернополе

Недавно стадион имени Романа Шухевича в Тернополе посетила комиссия УАФ в рамках подготовки к финальному матчу Кубка Украины.

Комиссия отметила плохое состояние газона, однако изменить место проведения уже нет возможности, поэтому проблемные места пытаться оперативно "подлатать".

Из-за этого аграрные специалисты "Динамо" отправились в Тернополь со специальной техникой для устранения недостатков.

Напомним, что финальный поединок Кубка Украины между "Зарей" и "Динамо" состоится 13 мая. Ранее сообщалось, что на матч будет допущено 20% вместимости трибун, однако до сих пор билеты не были запущены в свободную продажу.