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Комиссия УАФ не одобрила газон на стадионе в Тернополе

Кубок Украины
(1 голосов)

Но матч все равно состоится на нем

Комиссия УАФ не одобрила газон на стадионе в Тернополе

Фото: te.20minut.ua

Новина українською

Недавно стадион имени Романа Шухевича в Тернополе посетила комиссия УАФ в рамках подготовки к финальному матчу Кубка Украины.

Комиссия отметила плохое состояние газона, однако изменить место проведения уже нет возможности, поэтому проблемные места пытаться оперативно "подлатать".

Из-за этого аграрные специалисты "Динамо" отправились в Тернополь со специальной техникой для устранения недостатков.

Напомним, что финальный поединок Кубка Украины между "Зарей" и "Динамо" состоится 13 мая. Ранее сообщалось, что на матч будет допущено 20% вместимости трибун, однако до сих пор билеты не были запущены в свободную продажу.

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В статье: Кубок Украины УАФ
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Комментарии (4)
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andyqd (Тернополь)
08.05.2021 в 17:04
ну да, на полуфинал поле было норм, и через две недели уже не норм. какие же вы там гниды, чего только не придумают лишь бы бабло отмыть и разбазарить
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Динамист (Киев)
08.05.2021 в 16:41
В УАФ совсем дЫбилы работают,ну на кой та комиссия,если все равно матч состоится?Вот интересно сколько командировочных спустили на на лжепоездку?
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andyqd (Тернополь)
08.05.2021 в 17:04
да это фейк, лишь бы языком почесать, не более того
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Navudo
08.05.2021 в 16:02
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