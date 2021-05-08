Кубок Украины
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Официально: Финал Кубка между Динамо и Зарей смогут посетить 3030 зрителей
20% от вместительности центрального стадиона
УАФ
Официальный сайт УАФ сообщает, что 20% зрителей смогут посетить финал Кубка Украины между киевским "Динамо" и луганской "Зарей. Такое решение принял оперативный штаб Тернополя.
Таким образом центральный стадион в Тернополе смогут посетить 3030 болельщиков. Билеты между фанатами обеих команд будут распределены в равной мере.
Финальный поединок между подопечными Скрипника и Луческу пройдет 13-го мая.
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Источник:УАФ
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