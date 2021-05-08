Официально: Финал Кубка между Динамо и Зарей смогут посетить 3030 зрителей

Официальный сайт УАФ сообщает, что 20% зрителей смогут посетить финал Кубка Украины между киевским "Динамо" и луганской "Зарей. Такое решение принял оперативный штаб Тернополя.

Таким образом центральный стадион в Тернополе смогут посетить 3030 болельщиков. Билеты между фанатами обеих команд будут распределены в равной мере.

Финальный поединок между подопечными Скрипника и Луческу пройдет 13-го мая.