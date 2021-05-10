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Монзуль в деле. Известны арбитры на финал Кубка Украины

Кубок Украины
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Матч пройдет 13 мая

Монзуль в деле. Известны арбитры на финал Кубка Украины

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

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Комитеты УАФ назначили официальных лиц на финальный матч Кубка Украины-2020/2021.

Кубок Украины. Финал

13 мая (четверг)

19:00 "Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск). Тернополь. Городской стадион им. Романа Шухевича. Арбитр - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), ассистенты арбитра - Матяш В.В. (Донецк), Шлончак С.М. (Черкассы), четвертый арбитр - Шандор А.А. (Львов), резервный ассистент арбитра - Скрипка А.М. (Кропивницкий), наблюдатель арбитража - Хиблин И.М. (Хмельницкий).

Арбитр ВАР - Монзуль К.В. (Харьков), ассистент ВАР - Стрелецкая М.С. (Сумы), наблюдатель ВАР - Лисенчук С. (Киев). Делегат УАФ - Прокопович В. (Чернигов). Офицер безопасности УАФ - Пыхтин М.П. (Николаев).

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Екатерина Монзуль
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Источник:
УАФ

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