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Вратарь Зари Шевченко сможет сыграть в финале Кубка Украины против Динамо

Кубок Украины
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Никита Шевченко восстановился после травмы

Вратарь Зари Шевченко сможет сыграть в финале Кубка Украины против Динамо

Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко

Новина українською

Голкипер луганской "Зари" Никита Шевченко сможет сыграть в финале Кубка Украины. Об этом сообщают телеканалы Футбол.

По информации источника, украинский голкипер сумел восстановиться от травмы. Ранее главный тренер "Зари" Виктор Скрипник сообщил, что Шевченко получил сотрясение и перелом носа на тренировке.

В минувшем сезоне 28-летний футболист провел 15 матчей за луганчан во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей и 5 раз отстоял на ноль.

Напомним, что финал Кубка Украины "Динамо" - "Заря" состоится в четверг, 13 мая, в Тернополе и начнется в 19:00.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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