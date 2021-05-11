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Вратарь Зари Шевченко сможет сыграть в финале Кубка Украины против Динамо
Никита Шевченко восстановился после травмы
Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко
Голкипер луганской "Зари" Никита Шевченко сможет сыграть в финале Кубка Украины. Об этом сообщают телеканалы Футбол.
По информации источника, украинский голкипер сумел восстановиться от травмы. Ранее главный тренер "Зари" Виктор Скрипник сообщил, что Шевченко получил сотрясение и перелом носа на тренировке.
В минувшем сезоне 28-летний футболист провел 15 матчей за луганчан во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей и 5 раз отстоял на ноль.
Напомним, что финал Кубка Украины "Динамо" - "Заря" состоится в четверг, 13 мая, в Тернополе и начнется в 19:00.
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