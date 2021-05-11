Динамо – Заря. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Украины

Журналисты UA-Футбол прокомментируют решающий поединок за трофей между киевским "Динамо" и луганской "Зарей".

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У файному місті Тернопіль сыграет чемпион страны и бронзовый призер первенства. Таким образом, коллективы поставят точку в насыщенной для украинского болельщика кампании. Сумеют ли подопечные Луческу положить золотые медали в Кубок страны? Или же команда Скрипника сделает финальный мощный аккорд в сезоне? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 13 мая – в 18:30 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Тарас Вархоляк