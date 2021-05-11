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Заря в полном составе готовится к финалу Кубка Украины
В составе луганчан нет травмированных и дисквалифицированных игроков
zarya-lugansk.com
Луганская "Заря" продолжает подготовку к финальному матчу
Сегодня "чёрно-белые" провели финальную тренировку этого сезона на базе. Команда работала в хорошем настроении и решительно настраивается на финальный матч.
Отмечается, что у луганчан перед поединком нет ни травмированных, ни дисквалифицированных игроков.
Уже в среду утром луганская "Заря" возьмёт курс на Львов, откуда автобусом переедет в Тернополь, где в четверг и состоится матч. Начало встречи в 19 часов.
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