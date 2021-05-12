"На поле стадиона Тернополя очень много кочек". Агроном Динамо - перед финалом Кубка

Агроном "Динамо" Анатолий Колоша рассказал о подготовке стадиона в Тернополе к финалу Кубка Украины.

"Поле хорошее, плотное, травостой крепкий. Но очень много кочек, потому что в грунте много червяков. Поэтому поле будет выровнено, мы уже начали эту работу.

Сейчас ребята внесут комплексные удобрения, чтобы поле оживить – был красивее цвет. Завтра (комментарий 11 мая - прим.) опять его пострижем, сделают разметку", – сказал Колоша.