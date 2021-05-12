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"На поле стадиона Тернополя очень много кочек". Агроном Динамо - перед финалом Кубка

Кубок Украины
(1 голосов)

Матч состоится 13 мая

"На поле стадиона Тернополя очень много кочек". Агроном Динамо - перед финалом Кубка

УАФ

Новина українською

Агроном "Динамо" Анатолий Колоша рассказал о подготовке стадиона в Тернополе к финалу Кубка Украины.

"Поле хорошее, плотное, травостой крепкий. Но очень много кочек, потому что в грунте много червяков. Поэтому поле будет выровнено, мы уже начали эту работу.

Сейчас ребята внесут комплексные удобрения, чтобы поле оживить – был красивее цвет. Завтра (комментарий 11 мая - прим.) опять его пострижем, сделают разметку", – сказал Колоша.

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Напомним, что финальный матч Кубка Украины состоится в четверг, 13 мая. Поединок пройдет на стадионе имени Шухевича в Тернополе. Начало - в 19:00.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Анатолий Колоша
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Источник:
Футбол "NEWS"

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Комментарии (2)
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Viktor Ivanjvich
12.05.2021 в 09:14
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.05.2021 в 09:13
А коли трактор гній провезе по тим "кочкам", то взагалі біда.
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