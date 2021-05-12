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"На поле стадиона Тернополя очень много кочек". Агроном Динамо - перед финалом Кубка
Матч состоится 13 мая
УАФ
Агроном "Динамо" Анатолий Колоша рассказал о подготовке стадиона в Тернополе к финалу Кубка Украины.
"Поле хорошее, плотное, травостой крепкий. Но очень много кочек, потому что в грунте много червяков. Поэтому поле будет выровнено, мы уже начали эту работу.
Сейчас ребята внесут комплексные удобрения, чтобы поле оживить – был красивее цвет. Завтра (комментарий 11 мая - прим.) опять его пострижем, сделают разметку", – сказал Колоша.
Напомним, что финальный матч Кубка Украины состоится в четверг, 13 мая. Поединок пройдет на стадионе имени Шухевича в Тернополе. Начало - в 19:00.
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