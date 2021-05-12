Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Громов: В Кубке нет фаворита. Шахтер проиграл как там... Агробизнесу
Финал уже завтра
Форвард "
"Мы приехали и хотим выиграть.
В Кубке нет фаворита. "Шахтер" проиграл как там... "Агробизнесу" проиграл. Кубок - не чемпионат, совсем другая игра. Надеюсь, болельщики будут поддерживать нас.
Хорошо, что фанаты будут на стадионе. Хоть Кубок на Кубок будет похож, а не двусторонку. Добавляет эмоций", - считает Громов.
Напомним, что финал Кубка Украины, в котором луганчане сыграют с "Динамо", состоится 13 мая в Тернопле и начнется в 19:00.
Популярное сейчас
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- "На поле стадиона Тернополя очень много кочек". Агроном Динамо - перед финалом Кубка
- Прощай, золото? Леванте - Барселона 3:3. Видео голов и обзор матча
- Официально: Финал Кубка между Динамо и Зарей смогут посетить 3030 зрителей
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО