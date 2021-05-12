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Громов: В Кубке нет фаворита. Шахтер проиграл как там... Агробизнесу

Кубок Украины
(1 голосов)

Финал уже завтра

Громов: В Кубке нет фаворита. Шахтер проиграл как там... Агробизнесу

Новина українською

Форвард "Зари" Артем Громов поделился ожиданиями от финала Кубка Украины против "Динамо".

"Мы приехали и хотим выиграть.

В Кубке нет фаворита. "Шахтер" проиграл как там... "Агробизнесу" проиграл. Кубок - не чемпионат, совсем другая игра. Надеюсь, болельщики будут поддерживать нас.

Хорошо, что фанаты будут на стадионе. Хоть Кубок на Кубок будет похож, а не двусторонку. Добавляет эмоций", - считает Громов.

Напомним, что финал Кубка Украины, в котором луганчане сыграют с "Динамо", состоится 13 мая в Тернопле и начнется в 19:00.

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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