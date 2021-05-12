Громов: В Кубке нет фаворита. Шахтер проиграл как там... Агробизнесу

Форвард " Зари " Артем Громов поделился ожиданиями от финала Кубка Украины против "Динамо".

"Мы приехали и хотим выиграть.

В Кубке нет фаворита. "Шахтер" проиграл как там... "Агробизнесу" проиграл. Кубок - не чемпионат, совсем другая игра. Надеюсь, болельщики будут поддерживать нас.

Хорошо, что фанаты будут на стадионе. Хоть Кубок на Кубок будет похож, а не двусторонку. Добавляет эмоций", - считает Громов.