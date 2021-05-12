Дебют Тернополя, дюжина Луческу и шанс Гладкого. Изюминки финала Кубка Украины

13 мая 2021 года в Тернополе "Динамо" и "Заря" сыграют в решающем матче юбилейного, 30-го по счету розыгрыша Кубка Украины по футболу. Накануне юбилея обычно принято подводить итоги, а потому мы собрали подробную статистику всех прежних финальных баталий КУ.

Для "Динамо" предстоящий финал — 18-й по счету, в котором "бело-голубые" смогут завоевать свой 13 титул. "Заря" добралась до решающего матча лишь во второй раз, 5 лет назад луганчане уступили в битве за трофей "Шахтеру" — 0:2. Всего же в кубковых финалах в разные годы участвовали 15 клубов, чаще других "Шахтер" — 19 раз (13 побед).

В 29 предыдущих финалах было забито 64 гола (в среднем 2,2 мяча за игру). Автором самого первого из них стал одессит Илья Цымбаларь, отметившийся точным ударом на 17-й минуте дополнительного времени (107-я минута матча) в финале дебютного Кубка-1992, который в итоге принес победу "Черноморцу" над "Металлистом".

Самый быстрый гол финалов забил нападающий "Шахтера" Алексей Белик. В решающем матче 2004 года он отметился в воротах "Днепра" уже на 46-й секунде встречи. На 5 секунд больше понадобилось динамовцу Андрею Шевченко, чтобы огорчить столичный ЦСКА в 1998-м. "Шахтер" и киевские армейцы стали "соавторами" и самого позднего гола финалов: в 2001 году горняк Сергей Ателькин забил победный мяч (2:1) на последней, 120-й минуте игрового времени.

В целом же среди авторов голов решающих поединков Кубка Украины значатся 49 игроков из 9 клубов. Чаще других в финалах забивали футболисты "Шахтера" (30 мячей). 20 раз поражали ворота соперников киевские динамовцы. По 3 гола в активе игроков "Таврии" и донецкого "Металлурга", по два мяча забили футболисты "Ворсклы" и столичные армейцы, по разу отличались представители "Черноморца", "Карпат" и "Днепра". При этом, "горняк" Александр Кучер забивал и в чужие (2012), и в свои ворота (2014), оформив единственный автогол в истории финалов национального Кубка.

Список лучших голеадоров финалов КУ возглавляют динамовец Андрей Шевченко и Сергей Ателькин из "Шахтера", отметившиеся 4 точными ударами каждый. На один мяч меньше в активе экс-"горняка", а ныне игрока "Зари" Александра Гладкого, который в предстоящем поединке имеет шанс настигнуть, а возможно и обойти дуэт лидеров. Еще 7 футболистов забили по 2 гола.

Голевые дубли в финалах фиксировались 5 раз. Причем, Андрею Шевченко удавалось оформить их дважды (1998, 1999). Кроме него двоечками стреляли горняки Ателькин (2001), Гладкий (2016) и Тете (2019).

Финальные матчи Кубка страны судили 20 арбитров, в том числе двое иностранцев: норвежец Терье Хауге (2005) и португалец Лусилиу Батишта (2006). А чаще других команды выводили на поле Василий Мельничук, Евгений Арановский и Юрий Можаровский (по 3 раза).

В 29 предыдущих финалах Кубка эти арбитры показали 135 желтых и 18 красных карточек. Причем, в первых 10 финалах не было зафиксировано ни одного удаления. Дебютную красную карточку увидел перед собой в решающем матче-2002 горняк Геннадий Зубов. К слову, именно футболисты "Шахтера" удалялись чаще всего – 9 раз. Киевским динамовцам приходилось покидать поле досрочно в шести случаях. В индивидуальном зачете "собирателей карточек" также лидирует игрок "Шахтера": Дарио Срна за 11 участий в финальных матчах насобирал шесть "горчичников".

Наиболее грубым финалом КУ остается знаменитая харьковская битва 2008 года, рефери которой Виктор Швецов по пять раз "зажигал" перед игроками "Шахтера" и "Динамо" желтый и красный свет. Но абсолютным рекордсменом по числу вынесенных наказаний стал финал-2010, также проходивший в Харькове. Тогда в ходе разборок "Таврии" и донецкого "Металлурга" арбитру Олегу Деревинскому 13 раз пришлось доставать из кармана карточки (11 желтых и 2 красных). А вот решающий матч розыгрыша-1993/94 между "Черноморцем" и "Таврией", который обслуживал Сергей Татулян, обошелся вообще без единой дисциплинарной санкции, и это при том, что соперники смогли выявить сильнейшего лишь в серии послематчевых пенальти (победа одесситов 5:3 после нулей в основное и дополнительное время).

Вплоть до минувшего сезона тот поединок 1994 года входил в историю финалов Кубка страны и как самый безлюдный: свидетелями триумфа "моряков" тогда стали всего лишь 5000 зрителей. Но "благодаря" прошлогодней пандемии коронавируса решающий матч КУ-2020 "Динамо" – "Ворскла" прошел вообще при пустых трибунах. А рекорд посещаемости финальных поединков был установлен в 2002 году, когда понаблюдать за противостоянием "Шахтера" и "Динамо" на трибунах НСК "Олимпийский" (первый случай, когда в решающем поединке сошлись два наших гранда) собралась почти 81 000 поклонников футбола, включая 25-тысячный донецкий "десант".

затяжного прошлогоднего локдауна финал Кубка Украины-2020 стал еще и самым поздним по времени проведения, состоявшись лишь 8 июля. А раньше всего победитель турнира был назван в 2006 году – "Динамо" взяло трофей уже 2 мая, минимально одолев запорожский "Металлург" (1:0).

В 29 предыдущих финалах судьи всего 6 раз назначали 11-метровые удары. Два из них — в поединке 2005 года "Динамо" — "Шахтер" (1:0). При этом, из шести подходов к "точке" удачными оказались лишь три. Что интересно, все нереализованные пенальти пробивались в ворота "Динамо". Два удара отразил Александр Шовковский: в 1998-м он справился с выстрелом армейца Алексея Олейника, а в 2005-м вышел победителем из дуэли с горняком Мариушем Левандовским. А в 2017-м за Дениса Бойко сыграла перекладина, принявшая на себя удар другого дончанина Марлоса.

Самый популярный счет финалов — 1:0 (шесть раз фиксировался в основное время и однажды в дополнительное) и 2:1 (5 и 2 случая соответственно). Еще 6 раз команды заканчивали при 2:0 на табло. Самые нерезультативные финалы имели место в 1994 и 2015 годах: после 0:0 в основное и дополнительное время победитель ("Черноморец" и "Динамо" соответственно) определился в сериях пенальти. А самыми "урожайными" стали решающие матчи в 2002-м и 2010-м, завершившиеся со счетом 3:2, в обоих случаях – в дополнительное время. В целом же, до овертаймов дело доходило 9 раз, а до серии пенальти соперники дотягивали четырежды. В 1994-м победным для "Черноморца" стал уже 9-й подход к "точке", "горняки" в 1995-м и динамовцы ровно 20 лет спустя отпраздновали свои виктории после 14-го удара. А вот в прошлом году для выявления победителя в противостоянии "Динамо" и "Ворсклы" пришлось пробивать 18 пенальти. Таким образом, финал-2020 удерживает пальму первенства по продолжительности.

Триумфаторами Кубка становились 14 тренеров. Чаще других Мирча Луческу – 6 раз, Валерий Лобановский, Виктор Прокопенко и Паулу Фонсека – по 3. По два кубковых триумфа в послужных списках Йожефа Сабо, Анатолия Демьяненко, Алексея Михайличенко и Сергея Реброва, по одному выигранному трофею на счету Михаила Фоменко, Владимира Салькова, Валерия Яремченко, Невио Скалы, Николая Павлова и Сергея Пучкова. Из этого списка Сергей Ребров – единственный, кому удавалось побеждать в КУ и в качестве игрока (7 раз), и в качестве тренера (2). А Мирча Луческу может стать вторым наставником в истории Кубка Украины, бравшим трофей во главе двух разных команд. Пока подобное удавалось лишь Виктору Прокопенко, покорявшему кубковую вершину с "Черноморцем" (1992, 1994) и "Шахтером" (2001).

Для Мирчи Луческу предстоящий финал Кубка Украины станет 12-м по счету, и это будет абсолютный рекорд по количеству участий в решающих матчах турнира. До сих пор румынский специалист делил пальму первенства с Александром Шовковским и Дарио Срной, которые играли в финалах по 11 раз, завоевав 8 и 6 трофеев соответственно.

Дважды в финале Кубка встречались команды из одного города. В 1998-м "Динамо" обыграло киевских армейцев (2:1), а в 2012-м "Шахтер" с таким же счетом одолел в дополнительное время земляков из донецкого "Металлурга".

Решающий матч Кубка Украины впервые примет Тернополь, который станет восьмым городом-хозяином финального поединка. Прежде обладателя трофея выявляли в Киеве (1992—2007, 2012, 2015), Харькове (2008, 2010, 2013, 2017, 2020), в Днепре (2009, 2018), Сумах (2011), Полтаве (2014), Львове (2016) и Запорожье (2019).