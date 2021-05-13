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Результат финала Кубка Украины не влияет на украинскую заявку в еврокубках. Почему так случилось. И о посеве Лиги Европы
Динамо и Заря бьются за трофей и престиж, но стартовые позиции в Европе уже определены
Фото - uefa.com
Сегодняшний финал Кубка Украины ("Динамо" - "Заря", 19:00) не имеет никакого влияния на украинскую заявку в еврокубках. Хотя изначально от результата турнира зависели имена участников Лиги Европы и Лиги конференций.
По регламенту в Лигу Европы, которая со следующего сезона изменится в сторону уплотнения и повышения общего уровня участников, должен был отобраться победитель Кубка. Трофей давал право его обладателю стартовать с раунда плей-офф Лиги Европы (один соперник на пути к группе). Соответственно, третья и четвертая позиции турнирной таблицы УПЛ отправляли своих обладателей в квалификацию Лиги конференций (новоиспеченный турнир УЕФА).
Однако в контексте Украины стартовая сетка изменилась из-за того, что в финал Кубка Украины вышли команды, в УПЛ финишировавшие в топ-3. То есть, независимо от того, кто именно выиграет трофей, в Лиге Европы сыграет "Заря" – или как обладатель Кубка, или как обладатель третьего места УПЛ, получившего приоритет из-за победы в Кубке Украины команды из зоны Лиги чемпионов. Пятая позиция УПЛ, поэтому, сыграет в квалификации Лиги конференций.
Реформа, кстати, изменила и правила посева при жеребьевке квалификации Лиги Европы. В раунде плей-офф двадцать команд будут разделены на четыре группы по приоритетам. Команды из одной группы между собой встречаться не могут. "Заря" попадет в первый приоритет, где вместе с ней будут третьи команды Австрии и Нидерландов, а также победители Кубков Бельгии, Шотландии, Дании и Турции. Это команды, которые получили место в Лиге Европы напрямую через свой чемпионат или Кубок.
Скриншот - kassiesa.net
Эти команды встретятся с представителями третьего и четвертого приоритетов. Третий и четвертый приоритет – это команды, опустившиеся в Лигу Европы со второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Ориентироваться (в плане моделирования картины потенциальных соперников) можно на "не сеянцев" второго раунда квалификации Лиги чемпионов: "Динамо" (Тбилиси), "Шкендия", "Слован", "Омония" и другие.
Квалификация Лиги Европы пройдет в августе.
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