Динамо - Заря: команды определились с формами на финал Кубка Украины

Сегодня, 13 мая, состоится финальный матч Кубка Украины, в котором встретится "Динамо" с "Зарей".

Утром в день игры на стадионе имени Романа Шухевича было проведено традиционное совещание с участием лиц, задействованных в организации поединка. Среди других вопросов было утверждено, в формах каких цветов сыграют команды.

"Динамо" будет одето в экипировку белого цвета (вратарь — в сером), "Заря" выйдет на матч в черном (вратарь — в зеленом).

Напомним, что матч финала Кубка "Динамо" - "Заря" состоится на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Начало - в 19:00.