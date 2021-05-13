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Динамо - Заря: команды определились с формами на финал Кубка Украины

Кубок Украины
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Киевляне выйдут на поле в форме белого цвета, луганчане - в черном

Динамо - Заря: команды определились с формами на финал Кубка Украины

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Сегодня, 13 мая, состоится финальный матч Кубка Украины, в котором встретится "Динамо" с "Зарей".

Утром в день игры на стадионе имени Романа Шухевича было проведено традиционное совещание с участием лиц, задействованных в организации поединка. Среди других вопросов было утверждено, в формах каких цветов сыграют команды.

"Динамо" будет одето в экипировку белого цвета (вратарь — в сером), "Заря" выйдет на матч в черном (вратарь — в зеленом).

Напомним, что матч финала Кубка "Динамо" - "Заря" состоится на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Начало - в 19:00.

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Динамо - Заря: команды определились с формами на финал Кубка Украины - изображение 1

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Источник:
УАФ

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