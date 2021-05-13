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Динамо - Заря: команды определились с формами на финал Кубка Украины
Киевляне выйдут на поле в форме белого цвета, луганчане - в черном
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Сегодня, 13 мая, состоится финальный матч Кубка Украины, в котором встретится "Динамо" с "Зарей".
Утром в день игры на стадионе имени Романа Шухевича было проведено традиционное совещание с участием лиц, задействованных в организации поединка. Среди других вопросов было утверждено, в формах каких цветов сыграют команды.
"Динамо" будет одето в экипировку белого цвета (вратарь — в сером), "Заря" выйдет на матч в черном (вратарь — в зеленом).
Напомним, что матч финала Кубка "Динамо" - "Заря" состоится на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Начало - в 19:00.
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