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Финал Кубка Украины начнется с минуты молчания в память о Лобановском

Кубок Украины
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Ровно 19 лет назад "Динамо" потеряло лучшего тренера в своей истории

Финал Кубка Украины начнется с минуты молчания в память о Лобановском

google.co.uk

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Сегодня, 13 мая, финальный матч Кубка Украины между киевским "Динамо" и луганской "Зарей" начнется с минуты молчания в память легендарного тренера и игрока "бело-синих" Валерия Лобановского.

"Перед стартом матча будет минута молчания в память о славном украинском футболисте и тренере Валерии Лобановском, который ушел из жизни 2002 именно 13 мая .. ", - говорится в сообщении УАФ.

Ровно 19 лет назад (в 2002 году) "Динамо" потеряло лучшего тренера в своей истории, одну из самых заметных фигур в истории тренерского дела мирового футбола - Валерия Васильевича Лобановского.

Напомним, именно под руководством Лобановского "Динамо" достигало наибольших успехов и стало символом сначала советского, а позже – и украинского футбола, завоевав европейские трофеи. Во главе столичного клуба он завоевывал Суперкубок Европы и дважды Кубок Кубков, выигрывал 8 чемпионатов СССР, 6 Кубков СССР, 3 Суперкубка СССР. Также 5 раз становился чемпионом независимой Украины и трижды выигрывал Кубок Украины.

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В статье: Заря (Луганск) Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Источник:
УАФ

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