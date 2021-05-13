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Финал Кубка Украины начнется с минуты молчания в память о Лобановском
Ровно 19 лет назад "Динамо" потеряло лучшего тренера в своей истории
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Сегодня, 13 мая, финальный матч Кубка Украины между киевским "Динамо" и луганской "Зарей" начнется с минуты молчания в память легендарного тренера и игрока "бело-синих" Валерия Лобановского.
"Перед стартом матча будет минута молчания в память о славном украинском футболисте и тренере Валерии Лобановском, который ушел из жизни 2002 именно 13 мая .. ", - говорится в сообщении УАФ.
Ровно 19 лет назад (в 2002 году) "Динамо" потеряло лучшего тренера в своей истории, одну из самых заметных фигур в истории тренерского дела мирового футбола - Валерия Васильевича Лобановского.
Напомним, именно под руководством Лобановского "Динамо" достигало наибольших успехов и стало символом сначала советского, а позже – и украинского футбола, завоевав европейские трофеи. Во главе столичного клуба он завоевывал Суперкубок Европы и дважды Кубок Кубков, выигрывал 8 чемпионатов СССР, 6 Кубков СССР, 3 Суперкубка СССР. Также 5 раз становился чемпионом независимой Украины и трижды выигрывал Кубок Украины.
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