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Мэр Тернополя: Билеты на финал Кубка были проданы мгновенно

Кубок Украины
(3 голосов)

Количество которых было в пределе было 3 тысяч

Мэр Тернополя: Билеты на финал Кубка были проданы мгновенно

Фото: fc.ternopil.ua

Новина українською

Мэр Тернополя Сергей Надал рассказал об организации финала Кубка Украины, в котором сыграет "Динамо" и Заря".

– Какой самый популярный вопрос вам задают?

– Где купить билеты.

– Что вы им отвечаете?

– Их количество ограничено, так как мы живем во времена угрозы пандемии, поэтому вынуждены принимать решение, которое ограничивает количество зрителей в пределах 3 тысяч.

Те билеты, которые были выставлены на продажу, были проданы мгновенно.

– Над чем больше всего работали между полуфиналом и финалом на стадионе Тернополя?

– УАФ дала свои предложения, что нужно доработать, если учитывать сложившуюся ситуацию в полуфинале. Основные работы были вокруг стадиона, внутри чаши, также по подготовке и подбору людей, которые смогут более профессионально обеспечить и безопасность зрителей, и соблюдение карантинных требований.

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– Сколько правоохранителей будет работать на финале?

– Учитывалось пожелание УАФ, их количество будет увеличено – более 400 человек будут работать вокруг стадиона.

– За что больше всего переживаете?

– За безопасность зрителей и участников матча и соблюдение ограничений, – сказал Надал.

Напомним, что финальный матч Кубка Украины между "Зарей" и "Динамо" состоится сегодня, 13 мая. Начало – в 19.00.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Сергей Надал
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Источник:
Футбол "NEWS"

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Комментарии (2)
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Technical
13.05.2021 в 13:36
Цікаво, що онлайн-продажу квитків на цю гру так і не було...
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chakvoron (Хоростків)
13.05.2021 в 14:17
Саме так! Від вівторка моніторю інтернет то навіть згадки ніде не було де і коли їх можна буде купити.
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