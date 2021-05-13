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Мэр Тернополя: Билеты на финал Кубка были проданы мгновенно
Количество которых было в пределе было 3 тысяч
Фото: fc.ternopil.ua
Мэр Тернополя Сергей Надал рассказал об организации финала Кубка Украины, в котором сыграет "Динамо" и Заря".
– Какой самый популярный вопрос вам задают?
– Где купить билеты.
– Что вы им отвечаете?
– Их количество ограничено, так как мы живем во времена угрозы пандемии, поэтому вынуждены принимать решение, которое ограничивает количество зрителей в пределах 3 тысяч.
Те билеты, которые были выставлены на продажу, были проданы мгновенно.
– Над чем больше всего работали между полуфиналом и финалом на стадионе Тернополя?
– УАФ дала свои предложения, что нужно доработать, если учитывать сложившуюся ситуацию в полуфинале. Основные работы были вокруг стадиона, внутри чаши, также по подготовке и подбору людей, которые смогут более профессионально обеспечить и безопасность зрителей, и соблюдение карантинных требований.
– Сколько правоохранителей будет работать на финале?
– Учитывалось пожелание УАФ, их количество будет увеличено – более 400 человек будут работать вокруг стадиона.
– За что больше всего переживаете?
– За безопасность зрителей и участников матча и соблюдение ограничений, – сказал Надал.
Напомним, что финальный матч Кубка Украины между "Зарей" и "Динамо" состоится сегодня, 13 мая. Начало – в 19.00.
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