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Заря провела утреннюю разминку перед матчем с Динамо
Финальный матч Кубка Украины состоится 13 мая
Фото: ФК Заря Луганск
Сегодня, 13 мая, состоится финальный матч Кубка Украины, в котором встретится "Динамо" с "Зарей" на стадионе имени Шухевича в Тернополе.
Луганская "Заря" прибыла в Тернополь вчера и вечером провела тренировку, сообщает УАФ.
Сегодня же команда Виктора Скрипника ограничилась утренней разминкой.
Напомним, что матч "Динамо" - "Заря" начнется в 19:00.
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Источник:Instagram
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