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Заря провела утреннюю разминку перед матчем с Динамо

Кубок Украины
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Финальный матч Кубка Украины состоится 13 мая

Заря провела утреннюю разминку перед матчем с Динамо

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Сегодня, 13 мая, состоится финальный матч Кубка Украины, в котором встретится "Динамо" с "Зарей" на стадионе имени Шухевича в Тернополе.

Луганская "Заря" прибыла в Тернополь вчера и вечером провела тренировку, сообщает УАФ.

Сегодня же команда Виктора Скрипника ограничилась утренней разминкой.

Напомним, что матч "Динамо" - "Заря" начнется в 19:00.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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