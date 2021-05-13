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В Тернополе сообщили, сколько было потрачено средств на стадион

Кубок Украины
(2 голосов)

За два года город вложил почти 14 миллионов гривен

В Тернополе сообщили, сколько было потрачено средств на стадион

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Мэр Тернополя Сергей Надал рассказал о тратах на городской стадион.

– Финал Кубка должен был пройти в прошлом году. Сколько средств потрачено на обновление стадиона за 2 года?

– Город вложил почти 14 миллионов гривен. Но это не только для Кубка, мы рассчитываем, что тут будут играть команды УПЛ и будут проводиться международные соревнования – будь то женский, молодежный или профессиональный футбол.

Пока есть предварительные договоренности с командами, которые претендуют на выход в УПЛ, также с УАФ – по международным матчам, – сказал Надал.

Напомним, что финальный матч "Динамо" - "Заря" состоится, сегодня, 13 мая, в Тернополе. Начало - в 19:00.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Сергей Надал
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Источник:
Футбол "NEWS"

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Комментарии (1)
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vabo79
13.05.2021 в 15:02
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