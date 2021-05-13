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В Тернополе сообщили, сколько было потрачено средств на стадион
За два года город вложил почти 14 миллионов гривен
Фото: пресс-служба УАФ
Мэр Тернополя Сергей Надал рассказал о тратах на городской стадион.
– Финал Кубка должен был пройти в прошлом году. Сколько средств потрачено на обновление стадиона за 2 года?
– Город вложил почти 14 миллионов гривен. Но это не только для Кубка, мы рассчитываем, что тут будут играть команды УПЛ и будут проводиться международные соревнования – будь то женский, молодежный или профессиональный футбол.
Пока есть предварительные договоренности с командами, которые претендуют на выход в УПЛ, также с УАФ – по международным матчам, – сказал Надал.
Напомним, что финальный матч "Динамо" - "Заря" состоится, сегодня, 13 мая, в Тернополе. Начало - в 19:00.
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