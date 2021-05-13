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Каменюка: Заря настроена решительно, чтобы выиграть у Динамо в финале Кубка
Ассистент главного тренера луганчан - о предстоящем матче
Бывший полузащитник "Зари", а ныне ассистент главного тренера команды Виктора Скрипника Никита Каменюка поделился ожиданиями от финала Кубка Украины против "Динамо", который состоится сегодня, 13 мая.
"Жду от сегодняшнего матча в финале Кубка Украины зрелищного футбола, красивой игры команд, чтобы в итоге победа досталась луганской "Заре". Это Кубок, считаю, фаворита до матча нет. Исход может быть любой и непредсказуемый. Надеюсь, матч понравится болельщикам. Мне все равно, в основное время или по пенальти, главное, чтобы Кубок достался "Заре".
На мой взгляд, "Заря" по ходу сезона показывала классный футбол и в последнем матче с "Александрией" подтвердила, что подходит к финалу в хорошей форме. Уверен, команда настроена решительно, по-боевому на матч с "Динамо".
Конечно, команда Луческу – сильный оппонент. Прежде всего, "Динамо" опасно коллективной игрой, стандартными положениями. Видно, что в коллективе хороший микроклимат, каждый нацелен на результат", - сказал Каменюка.
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