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Ващук: Для динамовцев будет символично приурочить победу в Кубке ко дню памяти Лобановского

Кубок Украины
(1 голосов)

Финал уже сегодня

Ващук: Для динамовцев будет символично приурочить победу в Кубке ко дню памяти Лобановского

Новина українською

Бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук поделился мнением о финальном матче Кубка Украины, в котором киевский клуб встретится с луганской "Зарей".

"Фаворит финала Кубка, на мой взгляд, "Динамо". Но как развернётся игра, сложно предположить. Это Кубок и финальный матч, ведь выиграть титул престижно для любого футболиста, и для каждого клуба это летопись его истории.

Для "Динамо" играть в матчах такого уровня привычнее, у динамовцев больше опыта. Но "Заря" в нынешнем сезоне тоже показала хороший уровень футбола и бойцовский качества в том числе в розыгрыше Кубка.

Сегодня 19 лет со дня смерти великого тренера "Динамо" Валерия Лобановского. Мы все его вспоминаем. Считаю, что для динамовцев было символично приурочить победу в Кубке к этой дате", - сказал Вашук.

Напомним, что матч "Динамо" - "Заря" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Ващук Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
13.05.2021 в 16:38
Это может сделать и Заря...
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