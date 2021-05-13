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Ващук: Для динамовцев будет символично приурочить победу в Кубке ко дню памяти Лобановского
Финал уже сегодня
Бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук поделился мнением о финальном матче
"Фаворит финала Кубка, на мой взгляд, "Динамо". Но как развернётся игра, сложно предположить. Это Кубок и финальный матч, ведь выиграть титул престижно для любого футболиста, и для каждого клуба это летопись его истории.
Для "Динамо" играть в матчах такого уровня привычнее, у динамовцев больше опыта. Но "Заря" в нынешнем сезоне тоже показала хороший уровень футбола и бойцовский качества в том числе в розыгрыше Кубка.
Сегодня 19 лет со дня смерти великого тренера "Динамо" Валерия Лобановского. Мы все его вспоминаем. Считаю, что для динамовцев было символично приурочить победу в Кубке к этой дате", - сказал Вашук.
Напомним, что матч "Динамо" - "Заря" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведет
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