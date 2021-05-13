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Заваров: Динамо обыграет Зарю с минимальным преимуществом в счете

Кубок Украины
(1 голосов)

Финал Кубка уже сегодня

Заваров: Динамо обыграет Зарю с минимальным преимуществом в счете

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и "Зари" Александр Заваров поделился своими ожиданиями от сегодняшнего финального матча Кубка Украины с участием этих команд.

"Для меня "Заря" и "Динамо" – самые родные команды. Благодаря успешным выступлениям за луганчан я получил вызов в молодежную сборную бывшего Союза и стал серебряным призером чемпионата мира. Именно из "Зари" меня пригласили в "Динамо", в составе которого добился самых громких побед в своей футбольной карьере.

Конечно, в очных противостояниях "Динамо" и "Зари" с моим участием всегда хватало интриги, но мне почему-то навсегда запомнился поединок "Динамо" – "Заря", который я смотрел по телевизору. Имею в виду финал Кубка СССР 1974 года, когда киевляне в дополнительное время склонили чаши весов в свою сторону.

Надеюсь, что и в сегодняшнем сражении в Тернополе любители футбола станут свидетелями напряженной борьбы за Кубок Украины. Встречаются две тренерские команды, во взлете которых большая заслуга именно специалистов: Мирчи Луческу из "Динамо" и луганчанина Виктора Скрипника. И хотя говорят, что у кубкового турнира свои законы, все же, на мой взгляд, киевляне, которых многие эксперты считают фаворитами, возьмут верх с минимальным преимуществом в счете. Уж очень им хочется после шестилетнего перерыва снова положить золотые медали в Кубок", - сказал Заваров.

Напомним, что матч "Динамо" - "Заря" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Заваров Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
13.05.2021 в 17:30
Удаление и пенальти будут?
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