Заваров: Динамо обыграет Зарю с минимальным преимуществом в счете

Экс-игрок " Динамо " и "Зари" Александр Заваров поделился своими ожиданиями от сегодняшнего финального матча Кубка Украины с участием этих команд.

"Для меня "Заря" и "Динамо" – самые родные команды. Благодаря успешным выступлениям за луганчан я получил вызов в молодежную сборную бывшего Союза и стал серебряным призером чемпионата мира. Именно из "Зари" меня пригласили в "Динамо", в составе которого добился самых громких побед в своей футбольной карьере.

Конечно, в очных противостояниях "Динамо" и "Зари" с моим участием всегда хватало интриги, но мне почему-то навсегда запомнился поединок "Динамо" – "Заря", который я смотрел по телевизору. Имею в виду финал Кубка СССР 1974 года, когда киевляне в дополнительное время склонили чаши весов в свою сторону.

Надеюсь, что и в сегодняшнем сражении в Тернополе любители футбола станут свидетелями напряженной борьбы за Кубок Украины. Встречаются две тренерские команды, во взлете которых большая заслуга именно специалистов: Мирчи Луческу из "Динамо" и луганчанина Виктора Скрипника. И хотя говорят, что у кубкового турнира свои законы, все же, на мой взгляд, киевляне, которых многие эксперты считают фаворитами, возьмут верх с минимальным преимуществом в счете. Уж очень им хочется после шестилетнего перерыва снова положить золотые медали в Кубок", - сказал Заваров.