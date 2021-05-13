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Бойко, Беседин, Юрченко и Громов – в старте на финал Кубка Украины Динамо – Заря

Кубок Украины
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Бойко, Беседин, Юрченко и Громов – в старте на финал Кубка Украины Динамо – Заря

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на финальный матч Кубка Украины, в котором сегодня сыграют Заря и Динамо.

Динамо: Бойко, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Родригеш, Цыганков, Буяльский, Беседин

Запасные: Бущан, Сидклей, Сирота, Тымчик, Леднев, Гармаш, де Пена, Караваев, Ванат

Заря: Василь, Леовижилдо, Иванисеня, Вернидуб, Фаворов, Назарина, Кочергин, Юрченко, Хомченовский, Кабаев, Громов

Запасные: Шевченко, Руфати, Абу-Ханна, Цыганикс, Цвек, Лунев, Сайядманеш, Шахаб, Гладкий

Напомним, что матч "Динамо" - "Заря" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
13.05.2021 в 18:54
Скрипник персов оставил в засаде, цикаво)
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