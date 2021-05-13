Миколенко получил травму руки и был заменен уже на 10-й минуте матча с Зарей

Защитник Динамо Виталий Миколенко получил травму в финальном матче Кубка Украины с Зарей.

Футболист неудачно приземлился после падения на руку и был вынужден покинуть поле уже на 10-й минуте. Вместо него вышел Александр Караваев.

Отметим, что на запястье Виталию наложили жесткую повязку, а поле футболист покидал со слезами на глазах.

В любом случае, более точные данные о характере травмы и сроках восстановления будут известны позже.