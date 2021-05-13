  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Миколенко получил травму руки и был заменен уже на 10-й минуте матча с Зарей
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миколенко получил травму руки и был заменен уже на 10-й минуте матча с Зарей

Кубок Украины
(1 голосов)

Очень неприятная травма, еще и перед Евро

Миколенко получил травму руки и был заменен уже на 10-й минуте матча с Зарей

Новина українською

Защитник Динамо Виталий Миколенко получил травму в финальном матче Кубка Украины с Зарей.

Футболист неудачно приземлился после падения на руку и был вынужден покинуть поле уже на 10-й минуте. Вместо него вышел Александр Караваев.

Отметим, что на запястье Виталию наложили жесткую повязку, а поле футболист покидал со слезами на глазах.

В любом случае, более точные данные о характере травмы и сроках восстановления будут известны позже.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
13.05.2021 в 19:31
Тупо не повезло.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...