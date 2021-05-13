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Миколенко получил травму руки и был заменен уже на 10-й минуте матча с Зарей
Очень неприятная травма, еще и перед Евро
Защитник Динамо Виталий Миколенко получил травму в
Футболист неудачно приземлился после падения на руку и был вынужден покинуть поле уже на 10-й минуте. Вместо него вышел Александр Караваев.
Отметим, что на запястье Виталию наложили жесткую повязку, а поле футболист покидал со слезами на глазах.
В любом случае, более точные данные о характере травмы и сроках восстановления будут известны позже.
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
13.05.2021 в 19:31
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