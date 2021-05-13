Кубок Украины. Финал. Динамо - Заря 1:0. Все золото Мир...чи

Финалы нередко разочаровывают содержанием и качеством игры, но разочаровал ли сегодняшний? Все зависит от того, кто чего ожидал от этого матча. Футбол был напряженным и плотным, а встречались две лучшие украинские команды по умению преодолевать насыщенную оборону.

Для "Зари" это была вторая в истории попытка выиграть Кубок Украины, для "Динамо" на кону стоял тринадцатый титул, который позволил бы сравняться с "Шахтером". А еще это мог быть седьмой трофей подобного разлива для Мирчи Луческу. Он и так рекордсмен, а сегодня мог еще глубже погрузить корни в историю украинского футбола.

Первый тайм прошел в борьбе, но практически без голевых моментов. "Динамо" дважды претендовало на взятие ворот, но удару Виталия Буяльского не хватило точности, а Артем Беседин, приняв передачу от Жерсона, с разворота пробил туда, где стоял голкипер.

"Заря" не слишком много атаковала позиционно, но была острой во время контратак и особенно стандартов. Вернидуб и Фаворов едва не забили после подач во владения Бойко со штрафных. А в начале поединка в ходе быстрой контратаки не прошла параллельная поперечная передача в направлении Кабаева. Всего этого было недостаточно, чтобы стереть из памяти болельщиков неприятный эпизод, случившийся в дебюте поединка. Травму тогда получил Виталий Миколенко, который со слезами на глазах покидал поле. Проблемы с кистью.

Второй тайм "Динамо" начало так мощно, что "Заря" едва устояла. В одном из моментов повезло, когда Шапаренко после сольного прохода вколотил в перекладину. Потом бил Сидорчук, но слишком просто для Васила. Пытался оседлать эту волну и Артем Беседин, однако ему не хватило точности.

На фоне такой вспышки активности удар Жерсона был для Васила детским лепетом. Но хуже всего для луганчан то, что они вообще ничем не отвечали. Вот так довольно неожиданно после равного первого тайма футбол стал односторонним.

Благодаря ударам Жерсона и Попова "Динамо" и дальше нагнетало. Игра "Зари" в атаке повеселела после выхода на поле Аллахяра. Много мячей было направлено на него из глубины, однако защитники "Динамо" действовали внимательно. Внимательности хватало и голкиперу луганчан Василу, который вытащил из-под штанги коварный удар Беседина.

Не плавно (удар Шапаренко заблокированный, удар Цыганкова неточный), но игра перешла в дополнительное время.

В первом экстра-тайме напомнил о себе Виктор Цыганков – почему именно его считают лидером "Динамо". Сначала был зрячий классный удар, с которым справился Васил, а затем – легкий голевой маневр после паса Жерсона и обманчивого движения (или все же передачи?) Буяльского. Началась эта атака с потери Аллахяром мяча и передачи Беседина на Жерсона. Ответом "Зари" можно считать удар Иванисени, но Бойко даже не пришлось делать сейв.

Закрывать игру "Динамо" могло в конце первого экстра-тайма, но Цыганков не переиграл с "точки" голкипера "Зари". Пенальти справедливо был назначен за фол Жуниора против Буяльского. Собственно, не расклеиться луганчанам помог именно голкипер: без его стараний вторая пятнадцатиминутка была бы лишь формальностью.

А так еще поборолись... Караваев и Цыганков едва не забили на 106-й минуте, на 120-й снова стрелял Виктор. Поэтому, несмотря на минимальное преимущество в счете, игровое преимущество "Динамо" не оставляло шансов сопернику. Все золото украинского футбольного мира идет в коллекцию Мирчи Луческу. До чемпионства, победы в Суперкубке, он добавляет еще и Кубок Украины.

Он стал вторым тренером в истории нашей страны, кто сумел выиграть Кубок с двумя разными командами. Первым был Виктор Прокопенко.

Тернополь. Центральный городской стадион

"Динамо - "Заря" 1:0 д.в.

Гол: Виктор Цыганков 98

"Динамо": Денис Бойко, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко (Александр Караваев 11), Жерсон Родригес (Карлос Де Пена 118), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Денис Гармаш 113), Артем Беседин, Томаш Кендзёра

"Заря": Никола Васил, Жуниор Рейс, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев (Александр Гладкий 82), Егор Назарина (Аллахяр 63), Артём Громов (Шахаб Захеди 90+3), Денис Фаворов, Владлен Юрченко (Ловро Цвек 118)

Предупреждения: Николай Шапаренко 35, Томаш Кендзёра 67, Сергей Сидорчук 90+3 - Виталий Вернидуб 14, Владлен Юрченко 52, Владислав Кочергин 75, Аллахяр 90+3, Жуниор Рейс 90+4, Дмитрий Иванисеня 111

Нереализованный пенальти: Виктор Цыганков 105+1