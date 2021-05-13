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Кубок Украины. Финал. Динамо - Заря 1:0. Все золото Мир...чи

Кубок Украины
(4 голосов)

Луческу в первый гол работы с Динамо выигрывает всё

Кубок Украины. Финал. Динамо - Заря 1:0. Все золото Мир...чи

фото - ФК "Динамо" Київ

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалы нередко разочаровывают содержанием и качеством игры, но разочаровал ли сегодняшний? Все зависит от того, кто чего ожидал от этого матча. Футбол был напряженным и плотным, а встречались две лучшие украинские команды по умению преодолевать насыщенную оборону.

Для "Зари" это была вторая в истории попытка выиграть Кубок Украины, для "Динамо" на кону стоял тринадцатый титул, который позволил бы сравняться с "Шахтером". А еще это мог быть седьмой трофей подобного разлива для Мирчи Луческу. Он и так рекордсмен, а сегодня мог еще глубже погрузить корни в историю украинского футбола.

Первый тайм прошел в борьбе, но практически без голевых моментов. "Динамо" дважды претендовало на взятие ворот, но удару Виталия Буяльского не хватило точности, а Артем Беседин, приняв передачу от Жерсона, с разворота пробил туда, где стоял голкипер.

"Заря" не слишком много атаковала позиционно, но была острой во время контратак и особенно стандартов. Вернидуб и Фаворов едва не забили после подач во владения Бойко со штрафных. А в начале поединка в ходе быстрой контратаки не прошла параллельная поперечная передача в направлении Кабаева. Всего этого было недостаточно, чтобы стереть из памяти болельщиков неприятный эпизод, случившийся в дебюте поединка. Травму тогда получил Виталий Миколенко, который со слезами на глазах покидал поле. Проблемы с кистью.

Второй тайм "Динамо" начало так мощно, что "Заря" едва устояла. В одном из моментов повезло, когда Шапаренко после сольного прохода вколотил в перекладину. Потом бил Сидорчук, но слишком просто для Васила. Пытался оседлать эту волну и Артем Беседин, однако ему не хватило точности.

На фоне такой вспышки активности удар Жерсона был для Васила детским лепетом. Но хуже всего для луганчан то, что они вообще ничем не отвечали. Вот так довольно неожиданно после равного первого тайма футбол стал односторонним.

Кубок Украины. Финал. Динамо - Заря 1:0. Все золото Мир...чи - изображение 1

Благодаря ударам Жерсона и Попова "Динамо" и дальше нагнетало. Игра "Зари" в атаке повеселела после выхода на поле Аллахяра. Много мячей было направлено на него из глубины, однако защитники "Динамо" действовали внимательно. Внимательности хватало и голкиперу луганчан Василу, который вытащил из-под штанги коварный удар Беседина.

Не плавно (удар Шапаренко заблокированный, удар Цыганкова неточный), но игра перешла в дополнительное время.

В первом экстра-тайме напомнил о себе Виктор Цыганков – почему именно его считают лидером "Динамо". Сначала был зрячий классный удар, с которым справился Васил, а затем – легкий голевой маневр после паса Жерсона и обманчивого движения (или все же передачи?) Буяльского. Началась эта атака с потери Аллахяром мяча и передачи Беседина на Жерсона. Ответом "Зари" можно считать удар Иванисени, но Бойко даже не пришлось делать сейв.

Закрывать игру "Динамо" могло в конце первого экстра-тайма, но Цыганков не переиграл с "точки" голкипера "Зари". Пенальти справедливо был назначен за фол Жуниора против Буяльского. Собственно, не расклеиться луганчанам помог именно голкипер: без его стараний вторая пятнадцатиминутка была бы лишь формальностью.

А так еще поборолись... Караваев и Цыганков едва не забили на 106-й минуте, на 120-й снова стрелял Виктор. Поэтому, несмотря на минимальное преимущество в счете, игровое преимущество "Динамо" не оставляло шансов сопернику. Все золото украинского футбольного мира идет в коллекцию Мирчи Луческу. До чемпионства, победы в Суперкубке, он добавляет еще и Кубок Украины.

Он стал вторым тренером в истории нашей страны, кто сумел выиграть Кубок с двумя разными командами. Первым был Виктор Прокопенко.

Тернополь. Центральный городской стадион
"Динамо - "Заря" 1:0 д.в.
Гол: Виктор Цыганков 98

"Динамо": Денис Бойко, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко (Александр Караваев 11), Жерсон Родригес (Карлос Де Пена 118), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Денис Гармаш 113), Артем Беседин, Томаш Кендзёра

"Заря": Никола Васил, Жуниор Рейс, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев (Александр Гладкий 82), Егор Назарина (Аллахяр 63), Артём Громов (Шахаб Захеди 90+3), Денис Фаворов, Владлен Юрченко (Ловро Цвек 118)

Предупреждения: Николай Шапаренко 35, Томаш Кендзёра 67, Сергей Сидорчук 90+3 - Виталий Вернидуб 14, Владлен Юрченко 52, Владислав Кочергин 75, Аллахяр 90+3, Жуниор Рейс 90+4, Дмитрий Иванисеня 111
Нереализованный пенальти: Виктор Цыганков 105+1

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В статье: Заря (Луганск) Кубок Украины Динамо (Киев)
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Комментарии (47)
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янковский ян (Запорожье)
13.05.2021 в 22:00
Не сильно люблю луческу. Но человек заставил себя уважать)
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+1
0
Mr_Dze
13.05.2021 в 21:56
Я, болельщик Динамо.Динамо было лучше классом и функционально, Но, Заря, очень хорошо играла и в чемпионате, по трудоспособности и желанию заслуживала 2- е место (понятно, у Шахтера звёзды другие, но не все решается размером бюджета и именами). Сегодня был красивый и классный финал. С Шахтером такого яркого бы не было.Жаль Миколенко, все таки сборная, у нас там есть шансы.Спасибо командам за достойный и не скучный финал, особенной первый тайм, местами на встречных курсах.П. с. Скрыпник один из лучших тренеров. И как бы мы не любили Луческу за Шахтёр, он все равно - Хороший тренер. Не такой Великий, как Лобаносвкий, но Хороший.Всем спасибо за хороший вечер.
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+2
0
kalimerasъ (Город)
13.05.2021 в 21:55
МИСТЕР_ РЕСПЕКТИЩЕ!
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+3
0
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MES QUE UN CLUB
13.05.2021 в 21:54
Молодцы !!! Всех болельщиков Динамо с победой !
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+2
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
13.05.2021 в 21:53
Молодці! Прекрасно. Тепер на черзі виграти ЛЧ.
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+2
0
Ulrih84 (M-G)
13.05.2021 в 21:52
Я вас вітаю!
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+1
0
Краб(Одесса) (Одесса)
13.05.2021 в 21:49
Мира молодец.
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+5
-1
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Spokoyno (Киев)
13.05.2021 в 21:48
Давили, давили так, що ледь не пропустили Добре, що хоч у додатковий вдалось вимучати кубок. От і міркуй... Минулого року на тренерському містку була своя людина навіть дві і все про...ли. Тепер найняли нарешті спеціаліста, хоч з поганою репутацією, особливо для динамівців... утім Золото та Кубок, та і в Єврокубках не такий провал.
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+5
-1
Mr_Dze
13.05.2021 в 21:58
Не вижу провала в еврокубках. Вильереал в финале
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+2
0
batkomaxno555 (Никополь)
13.05.2021 в 21:47
Динамо нужен нападающий Беседин дно!
Ответить
+2
-2
MIG-40 (Одесса)
13.05.2021 в 21:50
Желательно два!
Ответить
+2
-2
alex.belogubko (одесса)
13.05.2021 в 21:47
ДК не потянет ЕК--только дворовой колхозный УПЛ
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+1
-9
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MES QUE UN CLUB
13.05.2021 в 21:53
Иди на привоз пожалуйся.
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0
-2
MIG-40 (Одесса)
13.05.2021 в 21:56
Не говори гоп, пока не перепрыгнул! В прошлом году тоже специалисты предсказывали Динамо второе место в УПЛ и без Кубка. А результате? У Динамо в этом году будет стрять задача выйти из групы в плейоф ЛЧ. И этого им хватит.
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+1
0
batkomaxno555 (Никополь)
13.05.2021 в 21:46
Луческу салют!
Ответить
+6
-2
Саня Лиман (Днепр)
13.05.2021 в 21:48
Зря радуешься цыган с дыркой отсмокчит в Европе. Там купить не смогут судей.
Ответить
+1
-11
Mr_Dze
13.05.2021 в 21:59
А кого купили?
0
0
batkomaxno555 (Никополь)
13.05.2021 в 21:46
Скрипаль мечтал съесть торт с вишенькой! А жрать будет кости рыбьи с косточками!
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+1
-2
Mr_Dze
13.05.2021 в 21:59
Хорошую команду сделал, особенно учитывая его бюджет
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.05.2021 в 21:45
Сухой первый тайм зашёл) , а так больше ничего интересного из этого не произошло...
Ответить
0
-6
ГенриВол (Волочиськ)
13.05.2021 в 21:44
Вітаю. Молодці. Добре, що Луческу лишається в Динамо на слідуючий рік: є над чим ще працювати, є що вчити ще молодих гравців; є що показувати як потрібно тренувати і т.д. Динамо потрібний такий тренер, до якого прислухаються ВСІ в команді. Чекаємо з нетерпінням слідуючого сезону.
Ответить
+8
0
fanat_football (Херсон)
13.05.2021 в 21:46
Все правильно. Тільки не "слідуючий", а "наступний".
Ответить
+7
-1
avatar
okolegko (Київ)
13.05.2021 в 22:01
В такому випадку не "тільки", а "лише"
0
0
Саня Лиман (Днепр)
13.05.2021 в 21:44
С проплаченый вас победой дынамо. Готовте попы для Европы!
Ответить
+2
-9
avatar
Spokoyno (Киев)
13.05.2021 в 21:51
Розповідай Саня скільки суперникам Динамо чи суддям "на лапу дав" Велику купу лай...?
Ответить
+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.05.2021 в 21:44
Ниочем
Ответить
+2
-8
prostors (Вольногорск)
13.05.2021 в 21:43
Динамо лучшая Команда УКРАИНЫ.
Ответить
+8
-2
alex.belogubko (одесса)
13.05.2021 в 21:41
Заря проиграла не хватило физики и игроки играли в памперсах не было скорости много пасов назад поперёк а ударов по воротам вообще не было --Скрипник не тренер чистый физрук не определился составом
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0
-8
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Viktor Ivanjvich
13.05.2021 в 21:42
ТЫ ЧТО при-рок- какой физрук два года бронзу берет--- и до финала КУ дошли--- ах да ЧО
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+3
0
alex.belogubko (одесса)
13.05.2021 в 21:45
придурок ты -в том году серебро отдали ДК в этом ШД --смотри Т,В и записывай ходы
0
-4
avatar
Viktor Ivanjvich
13.05.2021 в 21:48
И ЭТО физрук-который МОГ взять серебло- ДРУГОЕ дело чтов прошлом просто ПОБОЯЛИСЬ_ а в этом ВЕДЬ НЕ ДАЛИ_если ты смотрел игры ЗАРИ--- минус девят, ДЕВЯТЬ ОЧКОВ не досчитались вто время как Ш- всего одно- в прошлом мину шесть в то в ремя ДК всего ДВА---
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+2
-1
Саня Лиман (Днепр)
13.05.2021 в 21:52
Смотри за своими обрезанными хозяевами. И могу молча ешь.
Ответить
0
-1
Саня Лиман (Днепр)
13.05.2021 в 21:53
Моцу молча ешь
+1
0
avatar
Viktor Ivanjvich
13.05.2021 в 21:39
кто бы сомневался в этот день НО... ЗАРЯ в первом доп тайме просто СТАЛА и...ждала когда забьют ГОЛ.... потом вроде бы опять заиграла.... по пенальти-что назначили одназночно был , а почему не назначили когда попов Вернидубу на ногу наступил-аналогично... когда сбили аллахяра тоже можно было дать, а потом ещё раз его же уложили НО судья молчит----по игре ДК свежее было- может поэтому и выиграло- ЗАРЯ три нидели играла через три дня .... может и сказалось-- что на поле делал ШАХАБ? гладкий хоть немного вспотел. впринципе ВСЁ правельно- для ЛУЧЕСКУ-....
Ответить
+1
-4
avatar
DOMENICO (Lviv)
13.05.2021 в 21:39
Ну, що ж малята, Дідусь Мірча своїм Українським Треблом і 2 Лігами Чемпіонів за якийсь один сезон передає найщиріші вітання Рінату і Палкіну
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+6
-1
efim423 (odessa)
13.05.2021 в 21:38
на уровне и игра и судейство , как всегда гов...
Ответить
+2
-4
FC Energy (Новая Каховка)
13.05.2021 в 21:38
Заря никакая. Динамо нужен нападающий.
Ответить
+2
-3
Лекарь (село Дарница)
13.05.2021 в 21:38
Кстати, говорили, что 20% стадиона это проданные места. По ощущению с ТВ, казалось, что стадио заполнен на все 100%
Ответить
+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
13.05.2021 в 21:39
Які там вже білети, Динамо в Тернополі...
Ответить
+1
0
янковский ян (Запорожье)
13.05.2021 в 22:04
Скорее всего был заполнен наполовину. Своих пропустили
Ответить
0
0
avatar
Rriddle (Ukraine )
13.05.2021 в 21:37
Динамо начало играть только после забитого, Заря так и не нащупала свою игру, слабо как для ЛЧ так и для ЛЕ
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+2
-2
Лекарь (село Дарница)
13.05.2021 в 21:37
Молодцы. Спасибо за сезон!
Ответить
+3
-1
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Next-R (Киев)
13.05.2021 в 21:36
СПАСИБО ДИНАМО! СПАСИБО ЛУЧЕСКУ! БРАВО!!!
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+7
-1
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Next-R (Киев)
13.05.2021 в 21:36
Заре спасибо за бой, за финал.
Ответить
+6
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
13.05.2021 в 21:35
Молодці, вимучили, вітаю з золотим дублем!
Ответить
+5
-1
kalan-86 (Анкара)
13.05.2021 в 21:34
Поздравления всем болельщикам Динамо! Молодец Мирча!
Ответить
+9
-1
oda1979 (Запорожье)
13.05.2021 в 21:34
Один вопрос, почему в клетке сидели болела Зари а не чайки?
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+2
-6


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