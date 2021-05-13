Перед финалом Кубка Украины в Тернополе фанаты подрались с полицией - ВИДЕО

Перед финальным матчем Кубка Украины в котором играют Заря и Динамо, не обошлось без инцидентов.

Поединок проходит в Тернополе, а перед матчем в городе фанаты одной из команд подрались с полицией.

Напомним, что на поединок было распределено только 3 тысячи болельщиков.