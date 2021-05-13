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Перед финалом Кубка Украины в Тернополе фанаты подрались с полицией - ВИДЕО
Без инцидентов все-таки не обошлось
Перед финальным матчем
Поединок проходит в Тернополе, а перед матчем в городе фанаты одной из команд подрались с полицией.
Напомним, что на поединок было распределено только 3 тысячи болельщиков.
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Комментарии (7)
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kalimerasъ (Город)
13.05.2021 в 21:53
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мы за динамо (киев)
13.05.2021 в 21:41
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Olegyurchak (Хмельницький )
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Лекарь (село Дарница)
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oda1979 (Запорожье)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.05.2021 в 20:27
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blumtf (Сумы)
13.05.2021 в 20:14
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