  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Перед финалом Кубка Украины в Тернополе фанаты подрались с полицией - ВИДЕО
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перед финалом Кубка Украины в Тернополе фанаты подрались с полицией - ВИДЕО

Кубок Украины
(2 голосов)

Без инцидентов все-таки не обошлось

Перед финалом Кубка Украины в Тернополе фанаты подрались с полицией - ВИДЕО

Новина українською

Перед финальным матчем Кубка Украины в котором играют Заря и Динамо, не обошлось без инцидентов.

Поединок проходит в Тернополе, а перед матчем в городе фанаты одной из команд подрались с полицией.

Напомним, что на поединок было распределено только 3 тысячи болельщиков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalimerasъ (Город)
13.05.2021 в 21:53
ухх сколько страсти) да по ним ато плачет)) но это шобло не патриоты, а таке..ни о чем
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
13.05.2021 в 21:41
все як завжди. мусорня-- уроди. виродки. нічого не змінюється. як просили в гризло кирпичиною, так і досі, все як і було.
Ответить
0
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
13.05.2021 в 21:37
Срати на дурних, Динамо, з перемогою!
Ответить
+1
-1
Лекарь (село Дарница)
13.05.2021 в 20:45
Надо быть дебилами, чтобы при 3-х тысячах посетителей устроить такое на входе. Я про организацию, а не про фэнов
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
13.05.2021 в 20:39
Это кроты. Или банкроты из Каталонии
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.05.2021 в 20:27
А какой команды?
Ответить
0
-1
blumtf (Сумы)
13.05.2021 в 20:14
Дибилоиды
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...