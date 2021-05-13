Кубок Украины
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Динамо - Заря 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Забили уже в овертайме
Фото: ФК Динамо
"Динамо" и "Заря" разыгрывают кубок Украины. Основное время финального матча завершилось без голов, однако уже в овертайме Виктор Цыганков смог открыть счет.
"Динамо" - "Заря" 1:0
Гол: Цыганков 99
Гол Цыганкова
Лучшие моменты первого тайма
Лучшие моменты второго тайма
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aleks68
13.05.2021 в 21:20
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