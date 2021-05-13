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Динамо - Заря 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Кубок Украины
(3 голосов)

Забили уже в овертайме

Динамо - Заря 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" и "Заря" разыгрывают кубок Украины. Основное время финального матча завершилось без голов, однако уже в овертайме Виктор Цыганков смог открыть счет.

"Динамо" - "Заря" 1:0
Гол: Цыганков 99

Гол Цыганкова

Лучшие моменты первого тайма

Лучшие моменты второго тайма

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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aleks68
13.05.2021 в 21:20
а кто бы сомневался?"мужики"опять в .опе?пусть вацко не так сильно лижет кое-кому.
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