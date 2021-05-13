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Дожали в овертайме. Гол Цыганкова в финале кубка Украины. ВИДЕО

Кубок Украины
(1 голосов)

Забил в самый важный момент

Дожали в овертайме. Гол Цыганкова в финале кубка Украины. ВИДЕО

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" и луганская "Заря" встречаются в финале кубка Украины. Основное время завершилось без голов, а счет был открыт уже в овертайме.

Его автором стал Виктор Цыганков, который точным ударом завершил атаку своей команды. Стоит отдать должное Жерсону, который классно протащил мяч по флангу.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (2)
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Саня Лиман (Днепр)
13.05.2021 в 21:35
Позор уаф
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0
0
Саня Лиман (Днепр)
13.05.2021 в 21:34
Проплаченый матч. Не о чем.
Ответить
0
-1


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