Дожали в овертайме. Гол Цыганкова в финале кубка Украины. ВИДЕО

Киевское "Динамо" и луганская "Заря" встречаются в финале кубка Украины. Основное время завершилось без голов, а счет был открыт уже в овертайме.

Его автором стал Виктор Цыганков, который точным ударом завершил атаку своей команды. Стоит отдать должное Жерсону, который классно протащил мяч по флангу.