Кубок Украины
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Дожали в овертайме. Гол Цыганкова в финале кубка Украины. ВИДЕО
Забил в самый важный момент
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" и луганская "Заря" встречаются в финале кубка Украины. Основное время завершилось без голов, а счет был открыт уже в овертайме.
Его автором стал Виктор Цыганков, который точным ударом завершил атаку своей команды. Стоит отдать должное Жерсону, который классно протащил мяч по флангу.
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Комментарии (2)
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Саня Лиман (Днепр)
13.05.2021 в 21:35
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0
Саня Лиман (Днепр)
13.05.2021 в 21:34
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