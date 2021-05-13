Кубок Украины
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Никола Василь - спаситель интриги. ВИДЕО, как голкипер Зари отразил удар Цыганкова с пенальти
Счет мог стать 2:0
Фото: picture alliance/Photoshot
Киевское "Динамо" и луганская "Заря" встречаются в финале кубка Украины. Основное время завершилось без голов, а счет был открыт уже в овертайме.
Сразу после гола Цыганкова с игры, столичный клуб еще и заработал пенальти. К точки подошел Виктор, однако на пути его дубля встал Никола Василь. Голкипер "Зари" справился с ударом вингера "Динамо".
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