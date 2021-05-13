  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Луческу - второй тренер в истории, который выиграл Кубок Украины с двумя разными клубами
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу - второй тренер в истории, который выиграл Кубок Украины с двумя разными клубами

Кубок Украины
(2 голосов)

Первым был Виктор Прокопенко

Луческу - второй тренер в истории, который выиграл Кубок Украины с двумя разными клубами

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское Динамо в финальном матче Кубка Украины обыграло Зарю (1:0) и завоевало все внутренние трофеи сезона.

Вошел в историю и главный Динамо Мирча Луческу, который, таким образом, выигрывал Кубок с двумя разными командами (ранее – с Шахтером)

Луческу стал вторым в истории тренером, который выигрывал Кубок Украины с двумя разными командами после Виктора Прокопенко (Черноморец, Шахтер), но первым в качестве тренера Шахтера и Динамо.

Всего же 75-летний румын выиграл 6 украинских Кубков с горняками и впервые с киевским клубом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
13.05.2021 в 21:58
Палкин -Срна -Ринат поздравте ДК и Луческу а потом кусайте логти
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...