Луческу - второй тренер в истории, который выиграл Кубок Украины с двумя разными клубами

Киевское Динамо в финальном матче Кубка Украины обыграло Зарю (1:0) и завоевало все внутренние трофеи сезона.

Вошел в историю и главный Динамо Мирча Луческу, который, таким образом, выигрывал Кубок с двумя разными командами (ранее – с Шахтером)

Луческу стал вторым в истории тренером, который выигрывал Кубок Украины с двумя разными командами после Виктора Прокопенко (Черноморец, Шахтер), но первым в качестве тренера Шахтера и Динамо.

Всего же 75-летний румын выиграл 6 украинских Кубков с горняками и впервые с киевским клубом.