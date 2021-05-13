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Луческу - второй тренер в истории, который выиграл Кубок Украины с двумя разными клубами
Первым был Виктор Прокопенко
fcdynamo.kiev.ua
Киевское Динамо в финальном матче Кубка Украины
Вошел в историю и главный Динамо Мирча Луческу, который, таким образом, выигрывал Кубок с двумя разными командами (ранее – с Шахтером)
Луческу стал вторым в истории тренером, который выигрывал Кубок Украины с двумя разными командами после Виктора Прокопенко (Черноморец, Шахтер), но первым в качестве тренера Шахтера и Динамо.
Всего же 75-летний румын выиграл 6 украинских Кубков с горняками и впервые с киевским клубом.
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