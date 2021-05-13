Динамо второй раз в истории оформило требл

Киевское Динамо в финальном матче Кубка Украины обыграло Зарю (1:0 ) и завоевало все внутренние трофеи сезона.

На счету киевского клуба также победа в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины.

Отметим, что это второй требл киевлян в истории - подобное достижение киевлянам покорялось ранее в сезоне 2006/07.