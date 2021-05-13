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Динамо второй раз в истории оформило требл

Кубок Украины
(3 голосов)

Киевляне выиграли все внутренние турниры в сезоне

Динамо второй раз в истории оформило требл

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское Динамо в финальном матче Кубка Украины обыграло Зарю (1:0) и завоевало все внутренние трофеи сезона.

На счету киевского клуба также победа в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины.

Отметим, что это второй требл киевлян в истории - подобное достижение киевлянам покорялось ранее в сезоне 2006/07.

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В статье: Мирча Луческу Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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andyqd (Тернополь)
13.05.2021 в 22:05
Динамовцы молодцы
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Лекарь (село Дарница)
13.05.2021 в 22:04
Мои поздравления команде и болельщикам:)
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vgolovan (полтава)
13.05.2021 в 22:04
может я ошибаюсь но суперкубок нужно будет еще выиграть а прошлый суперкубок был в том сезоне
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Лекарь (село Дарница)
13.05.2021 в 22:04
Возможно, так и есть, по сути
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