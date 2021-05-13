Кубок Украины
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Динамо второй раз в истории оформило требл
Киевляне выиграли все внутренние турниры в сезоне
fcdynamo.kiev.ua
Киевское Динамо в финальном матче Кубка Украины
На счету киевского клуба также победа в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины.
Отметим, что это второй требл киевлян в истории - подобное достижение киевлянам покорялось ранее в сезоне 2006/07.
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Комментарии (4)
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andyqd (Тернополь)
13.05.2021 в 22:05
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Лекарь (село Дарница)
13.05.2021 в 22:04
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vgolovan (полтава)
13.05.2021 в 22:04
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Лекарь (село Дарница)
13.05.2021 в 22:04
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