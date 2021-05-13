Динамо сравнялось с Шахтером по количеству Кубков Украины

Благодаря победе в юбилейном 30-м Кубке Украины 2020/21 киевское "Динамо" сравнялось за трофеями с донецким "Шахтером". У обоих - по 13.

Также "бело-синие" оторвались от "горняков" на три за трофеями во времена независимой Украины.

Напомним, что в финале Кубка Украины 2020/21 в Тернополе на Городском стадионе имени Романа Шухевича "Динамо" обыграло луганскую "Зарю" 1:0.