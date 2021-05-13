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Динамо сравнялось с Шахтером по количеству Кубков Украины
У обоих по 13
Фото: Інстаграм Динамо
Благодаря победе в юбилейном 30-м Кубке Украины 2020/21 киевское "Динамо" сравнялось за трофеями с донецким "Шахтером". У обоих - по 13.
Также "бело-синие" оторвались от "горняков" на три за трофеями во времена независимой Украины.
Напомним, что в финале Кубка Украины 2020/21 в Тернополе на Городском стадионе имени Романа Шухевича "Динамо" обыграло луганскую "Зарю" 1:0.
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Комментарии (1)
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тутти-10 (Сумська область)
13.05.2021 в 22:35
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