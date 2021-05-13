Миколенко избежал перелома руки

Стали известны первые детали травмы руки защитника "Динамо" Виталия Миколенко , которую он получил в финале Кубка Украины против "Зари" (1:0).

По информации ТК "Футбол", журналисты которого ссылаются на слова Андрея Шевченко, игрок избежал перелома.

Впрочем, более полное обследование повреждения Виталий пройдет уже завтра, когда вернется в Киев.

Напомним, что в текущем сезоне в 35 матчах во всех турнирах на счету футболиста 2 гола и 3 ассиста.