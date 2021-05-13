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Миколенко избежал перелома руки
Кажется, обошлось
footballua.tv
Стали известны первые детали
По информации ТК "Футбол", журналисты которого ссылаются на слова Андрея Шевченко, игрок избежал перелома.
Впрочем, более полное обследование повреждения Виталий пройдет уже завтра, когда вернется в Киев.
Напомним, что в текущем сезоне в 35 матчах во всех турнирах на счету футболиста 2 гола и 3 ассиста.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (2)
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MIG-40 (Одесса)
13.05.2021 в 23:27
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Ol-g (Одесса)
13.05.2021 в 23:17
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