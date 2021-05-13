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Миколенко избежал перелома руки

Кубок Украины
(1 голосов)

Кажется, обошлось

Миколенко избежал перелома руки

footballua.tv

Новина українською

Стали известны первые детали травмы руки защитника "Динамо" Виталия Миколенко, которую он получил в финале Кубка Украины против "Зари" (1:0).

По информации ТК "Футбол", журналисты которого ссылаются на слова Андрея Шевченко, игрок избежал перелома.

Впрочем, более полное обследование повреждения Виталий пройдет уже завтра, когда вернется в Киев.

Напомним, что в текущем сезоне в 35 матчах во всех турнирах на счету футболиста 2 гола и 3 ассиста.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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MIG-40 (Одесса)
13.05.2021 в 23:27
Держись Виталик, все будет в шоколаде и на Евро поедешь обязательно.
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Ol-g (Одесса)
13.05.2021 в 23:17
Отлично!
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