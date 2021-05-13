Скрипник: Динамо есть Динамо. Они стали машиной старого формата

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение своей команды от "Динамо" (0:1) в финале Кубка Украины.

– Запомнится атмосфера на стадионе, обе команды скучали по ней. Была футбольная атмосфера, когда болельщики поддерживали команды. Чуть-чуть отвыкли играть со зрителями. Надо поблагодарить "Динамо" за то, что они привезли свою технику и подрихтовали поле.

Мы старались, чтобы финал был финалом. Сделали все, что могли. Есть ошибки, хочется дальше развиваться, в том числе тактически. Но это все такое. Если ты проиграл, значит, где-то чего-то не хватило.

Смело можем занести этот сезон в актив. В прошлом сезоне третье место мы завоевали только в последнем туре, чуть не хватило тогда к каким-то другим местам. Начали сезон с двух поражением, а финишировали третьими с 9-очковым отрывом. Сыграли в финале Кубка, старались, выглядели даже ничего.

Но "Динамо" есть "Динамо", они свой шанс использовали. У нас было мало шансов, но мы не играли на ничью. Хотелось не проиграть.

– Что стало ключевым в этом матче?

– Всегда можно сказать, что мастерство, уверенность команды. Но Кубок тем и прекрасен, что с поля уходит лишь один победитель. В этот раз мы проиграли, поздравляем "Динамо".

– Вы делали ставку на второй тайм, оставив в запасе Гладкого, Шахаба и Аллахьяра?

– У нас был план, мы начинали старой гвардией. Начинали одной тактикой, заканчивали другой. Был расчет, что выйдут свежие игроки. Они старались, чтобы мы победили, но не срослось.

– Травма Миколенко изменила план на игру?

– Мы смотрим на себя, нам без разницы, кто против нас. В "Динамо" кто не выйдет – это топ-игрок по украинским меркам. Так что нам было и до травмы тяжело, и после, когда вышел Караваев.

У Фаворова был момент еще в первом тайме. Против "Динамо" играть и иметь 100 моментов – я такого тоже давно не видел. Тем более в этом сезоне. Большой комплимент "Динамо". Ребята, которые играли в прошлом сезоне, преобразовались с приходом нового тренера. Команда действительно стала машиной старого поколения или старого формата. Против этой команды всегда трудно играть. "Динамо" не позволило нам сильно разбежаться или еще что-нибудь, поэтому закономерная их победа.