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Виталий Вернидуб: План мы выполнили, но класс и мастерство киевлян сказались

Кубок Украины
(1 голосов)

Луганчане оказали сопротивление, но проиграли Динамо

Виталий Вернидуб: План мы выполнили, но класс и мастерство киевлян сказались

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Капитан "Зари" Виталий Вернидуб прокомментировал поражение своей команды от "Динамо" (0:1) в финале Кубка Украины.

"Мы очень серьезно готовились к матчу, разбирали сильные и слабые стороны соперника, подбирали тактику под эту игру. Возможно, нам не удалось выполнить все, что хотели, но в основном у нас получалось перекрывать зоны, атаковать и прессинговать. Думаю, "Динамо" точно не было легко. План мы выполнили, но класс и мастерство киевлян сказались, и они добились своего.

Нам немного не хватает тонкости при игре в атаке, класса. Мы над этим работаем, стараемся развиваться. В этом и в прошлом году мы стали третьими в УПЛ, вышли в финал Кубка. Надеемся, что в дальнейшем еще лучше подготовимся и сделаем шаг вперед.

Сейв Василя после пенальти был одним из эмоциональных моментов матча. Наш вратарь выручал и давал надежду, за которую мы пытались зацепиться. Но "Динамо" очень организованно сыграло в обороне. Это то, что отличает его от предыдущих сезонов. Можно сказать, после гола соперника у нас не было шансов и опасных моментов", - сказал Вернидуб.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб Динамо (Киев)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
14.05.2021 в 01:37
Заря сыграла неплохо, но подсела уже во втором тайме. Да и Динамо прибавило хорошо. Спасибо за финал. Динамо с заслуженной победой. У Динамо золотой сезон.
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