Эксперт о финале Кубка Украины: Ни у одной из сторон не может быть претензий к арбитражу

Украинский клубный футбольный сезон завершился финальным матчем Кубка. Очень хорошо, что такой торжественный и памятный момент не был испорчен судейством. Напротив, в адрес бригады во главе с Юрием Ивановым звучат лишь лестные слова.

Мирослав Ступар, бывший арбитр ФИФА, а ныне судейский эксперт, разобрал несколько эпизодов матча "Динамо" - "Заря", которые были правильно оценены арбитром. А также отметил общую уверенную манеру арбитража Юрия Иванова.

- Иванов в целом неплохо провел сезон, хотя вокруг его имени завязан один из крупнейших скандалов прошедшей УПЛ. Помним тот злосчастный матч между "Шахтером" и "Олимпиком" и отмененный гол, забитый в ворота "горняков", - говорит Мирослав Иванович. - Хотя тогда Иванова сбил с толку VAR. По моему мнению, Иванов – один из немногих украинских арбитров, который вызывает доверие. Ведь его стиль судейства и поведение на поле выражают спокойствие, взвешенность и уравновешенность.

Вот и в финальном кубковом матче ни у кого не могло возникнуть претензий к Иванову. За исключением Шапаренко, который получил желтую карточку за эмоции. Хотя и Николай впоследствии успокоился. Матч был непростым для судейства, с 41-м нарушением правил, высокой ценой ошибки и заоблачной мотивацией игроков.

Иванов в начале матча применял превентивные методы, но не забывал и о желтых карточках, когда этого требовала ситуация. Все предупреждения – закономерные и обоснованные, - сказал эксперт.

Травма Виталия Миколенко по мнению Мирослава Ступара не является следствием грубой игры. Это случайность. Поэтому логично, что не было применено санкций к игроку "Зари".

- Едва ли не единственная видимая ошибка Иванова – это когда он на 79-й минуте зафиксировал игру рукой со стороны Цыганкова, - продолжает судейский эксперт. - Мяч в руку попал от земли, поэтому это не игра рукой. Думаю, если бы это было в штрафной площади, Иванов не среагировал бы на этот эпизод. А если бы среагировал, то VAR скорректировал бы решение арбитра. Похожий эпизод случился на 90+3-й минуте, когда в штрафной площади мяч попал в руку Вернидубу после игры головой. Иванов не назначил одиннадцатиметровый удар и VAR подтвердил это решение.

Хорошо читал игру по принципу преимущества – за это тоже нужно выразить комплимент. Правильно разобрался в эпизоде ​​в конце основного времени, когда Аллахяр упал в штрафной площади после борьбы с Забарным. Этот эпизод не тянул на назначение одиннадцатиметрового. А вот фол Жуниньо на Буяльском на 105+1-й минуте – бесспореный. Примечательно, что Иванов разобрался с этим моментом без просмотра видеоповторов. Благодаря тому, что выбрал правильную позицию на поле, - сказал Мирослав Ступар.

- Думаю, ни у одной из сторон не может быть претензий к арбитражу, - резюмировал эксперт.

В финале Кубка Украины "Динамо" победило "Зарю" со счетом 1:0. Гол забил Виктор Цыганков на 98-й минуте.