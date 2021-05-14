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Цыганков: Многие не забивают пенальти. Я не сильно на это обращаю внимание
Итоги финального матча от главного героя поединка
Фото Павла Кубанова - УАФ
Автор победного гола в финале Кубка Украины Виктор Цыганков прокомментировал
"На тренировках мы стараемся комбинировать. В таких случаях, как в моменте с голом, я знаю, что Буяльский всегда отдаст. Он сделал передачу, а я оказался в нужном месте.
По пенальти, то многие люди не реализуют 11-метровые. Главное, чтобы команда выигрывала. Я не сильно на это обращаю внимание.
Это финал, каждая команда играет осторожно, в первую очередь старается не пропускать, а по возможности - создавать моменты и забивать мячи. "Заря" - очень хорошая команда. Спасибо сопернику за такую игру. Надеюсь, его победы еще впереди", - сказал Цыганков.
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