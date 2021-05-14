Цыганков: Многие не забивают пенальти. Я не сильно на это обращаю внимание

Автор победного гола в финале Кубка Украины Виктор Цыганков прокомментировал победу "Динамо" над "Зарей" в финале Кубка Украины (1:0) .

"На тренировках мы стараемся комбинировать. В таких случаях, как в моменте с голом, я знаю, что Буяльский всегда отдаст. Он сделал передачу, а я оказался в нужном месте.

По пенальти, то многие люди не реализуют 11-метровые. Главное, чтобы команда выигрывала. Я не сильно на это обращаю внимание.

Это финал, каждая команда играет осторожно, в первую очередь старается не пропускать, а по возможности - создавать моменты и забивать мячи. "Заря" - очень хорошая команда. Спасибо сопернику за такую ​​игру. Надеюсь, его победы еще впереди", - сказал Цыганков.