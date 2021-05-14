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Цыганков: Многие не забивают пенальти. Я не сильно на это обращаю внимание

Кубок Украины
(1 голосов)

Итоги финального матча от главного героя поединка

Цыганков: Многие не забивают пенальти. Я не сильно на это обращаю внимание

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Автор победного гола в финале Кубка Украины Виктор Цыганков прокомментировал победу "Динамо" над "Зарей" в финале Кубка Украины (1:0).

"На тренировках мы стараемся комбинировать. В таких случаях, как в моменте с голом, я знаю, что Буяльский всегда отдаст. Он сделал передачу, а я оказался в нужном месте.

По пенальти, то многие люди не реализуют 11-метровые. Главное, чтобы команда выигрывала. Я не сильно на это обращаю внимание.

Это финал, каждая команда играет осторожно, в первую очередь старается не пропускать, а по возможности - создавать моменты и забивать мячи. "Заря" - очень хорошая команда. Спасибо сопернику за такую ​​игру. Надеюсь, его победы еще впереди", - сказал Цыганков.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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prostors (Вольногорск)
14.05.2021 в 01:32
"многие люди не реализуют 11-метровые. Я не сильно на это обращаю внимание". Вот это и плохо, а надо обращать внимание на свои недоработки, которые надо исправлять. За гол и победу спасибо.
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Djon (Киев)
14.05.2021 в 01:26
Віктор, все добре. Саме твій гол приніс перемогу. Пенальті - то дурня.
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