Сидорчук: В дополнительное время важную роль сыграла психология

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от победы над "Зарей" в финале Кубка Украины.

"Тренер настаивал на том, что "Зари" нельзя давать пространства в середине поля. Мы пытались выполнять эту установку. У луганчан хорошая команда, они знают, как играть, как бежать в контратаку, впереди у них действуют быстрые футболисты. Поэтому задачей было не терять мяч в середине поля.

Мне показалось, что "Заря" здорово провела первый тайм, но во втором и в овертайме луганчанам было гораздо труднее, они очень сильно подсели. У нас же, наоборот, как открылось второе дыхание. Я переживал, когда не забил Беседин, потому что думал, что этот момент может нам вылезти боком. Однако в "Заре" практически не было шансов, не могу вспомнить, когда она угрожала нашим воротам. Думаю, в дополнительное время важную роль сыграла психология. Мы здорово провели весеннюю часть чемпионата Украины, поэтому чувствовали себя уверенно.

Умеренно отпраздновали в раздевалке. Конечно, побеждать всегда приятно. Но после таких сезонов бывает опустошение, поэтому необходимо хорошо отдохнуть и настраиваться на следующий. Думаю, накануне матчей сборной Украины нам предоставят небольшую паузу в плане тренировочного процесса", — сказал Сидорчук.